【逃犯條例】7.28暴動案新婚被告准離港　男方：終可與妻渡蜜月

涉及7.28中上環暴動案的被告中，其中兩名被告被捕時正在籌備婚禮，然而因被控暴動罪，被法庭下令須守宵禁令及不得離開香港，兩名被告在保釋期內成婚，卻一直未能渡蜜月。二人的律師今(25日)再向法庭申請更改保釋條件，裁判官終准兩名夫婦被告可以離開香港，同案一名16歲少女亦受惠，且3人均不用再守宵禁令，男被告得知後在庭外稱，終於可以與新婚妻子渡蜜月及與朋友通宵「唱K」了。

兩名被告湯偉雄及杜依蘭在保釋期間已成婚。(資料圖片)

夫婦被告稱或計劃短程旅行

男被告湯偉雄（38歲）在離庭時稱，得知宵禁令和不准離開香港的命令被撤銷之後，直言感到高興，又指取回部份應有的自由；他又笑稱，現在終於可以與妻子，即女被告杜依蘭(41歲)一同計劃度蜜月的行程，並可與朋友一起通宵唱卡啦ok。

湯又指，暫時未定蜜月旅行的目的地，但相信現只能安排3日2夜的行程，故希望可以到訪與香港完全不同的地方遊覽。

同類案控方多要求有宵禁令

近日牽涉示威的暴力案件中，控方均有提出根據警方資料，近來不少涉及示威的案件，很多都延至深夜，並涉及暴力行為，故認為法庭在同類案件，應頒下宵禁令，以保證被告期間不再干犯其他案件。

然而代表兩名夫婦被告的辯方律師卻指，控方未有證據顯示本案被告會干犯其他案件，或不依法庭指示，認為兩項命令並非必要，裁判官最後亦准取消同案3名被告不准離港，及宵禁的條款，但3人仍要以1千元現金，及每周到警署報到等條件依舊。

案件編號：ESCC 1843/2019