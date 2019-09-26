【林鄭社區對話】對話前夕學校診所早收　大批防暴警進駐伊館

反修例風暴籠罩之下，特首林鄭月娥今日（9月26日）晚上7時將到灣仔伊利沙伯體育館出席首場「和你傾」社區對話，據稱是「以對話代替對抗」。對話舉行前夕，伊館附近學校、診所今日皆受影響提早放學或停止服務。下午2時左右，大批全副武裝的警察由後門進入會場，並帶同防暴盾、警告旗，及疑似盛載催淚彈、胡椒水的容器入場。

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中午12時許，香港專業教育學院（IVE）開始有學生提早離開，至1時許，附近多間中、小學都提早放學。在伊館附近，警方亦早早拉起封鎖線。衞生署宣布，鑑於灣仔區的情況，以下服務單位將於下午4時提早關閉，受影響的預約人士會獲安排另約診症時間：

1. 灣仔牙科診所

2. 麥理浩牙科中心（包括政府牙科診所及鄧肇堅學童牙科診所）

3. 鄧志昂母嬰健康院

4. 灣仔男性社會衞生科診所

5. 灣仔女性社會衞生科診所

6. 灣仔胸肺科診所

7. 香港公務員診所

8. 旅遊健康中心（香港）

下午近3時，有人運送一批公仔麵、烏龍茶等入場，相信是供在場警察食用。（倪清江攝）

在會場一帶，警察亦嚴彈佈防，近下午1時，有旅遊巴在會場附近停下。照片可見，多名穿西裝男子協助卸貨，這些人腰間有相信是手銬的警察裝備。

至下午2時許，一批軍裝的防暴警察從伊館後門進入會場，他們手持長盾、圖盾，有人運送疑盛載催淚彈、胡椒水劑、彈藥等的箱子和膠桶進入，另有警員持有示威現場常見各色警告旗。

此外，亦有軍裝警員協助一批疑為食品的貨物在會場外卸貨，就紙箱的品牌所見，當中的物品應包括杯麵、樽裝茶飲等。