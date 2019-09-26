【林鄭社區對話】灣仔六家中學學生築人鏈　促政府回應訴求

行政長官林鄭月娥今天（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉辦社區公開對話，雖然活動於晚上7時才舉行，但據了解區內約10間中小學均「嚴陣以待」，因擔心區內交通情況會受影響，曾向教育局表示會提早放學，包括聖公會鄧肇堅中學、香港鄧鏡波書院、聖公會聖雅各小學等。而下午4時半左右，六間灣仔區中學學生及校友將在伊館附近築人鏈，要求政府正面回應市民訴求，當中包括林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院。 《香港01》在伊館外圍直擊現場情況。

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【18:00】市民梁先生表示，希望透過人鏈活動，讓林鄭得知「150人」以外民意。他自言，有參與每一次有不反對通知書的遊行，並拿著「成立獨立調查委員會」的自製紙牌。他認為，香港人對政府、警方失去信任，促請政府成立獨立調查委員會，全面調查警察、示威者、政府各部門。

【17:01】香港鄧鏡波書院早前向校內發公告，提及今日因安全問題提早至約一時放學，希望同學盡早回家，但該校中四生梁同學和潘同學選擇於該區留下，參與人鏈活動，「為自由發聲，為香港未來。」潘希望，政府盡快成立獨立調查委員會，調查清楚警察濫暴問題。

他們又認為，對話會會有大量「藍絲」出席，被問及有何說話想對林鄭說，他們二人皆表示：「林鄭落台，同埋真正撒回條例。」他們又對對話會欠信心，「佢都唔會聽。」

【17:00】現場有特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院的學生參與築人鏈活動。該校中五生林同學（化名）指，學校校訓是「力行仁愛，實踐真理」，惟林鄭兩者皆做不到，直斥「恥與為伍」。她指，希望透過聯校人鏈，讓林鄭知道學生聲音，盡快回應五大訴求。

她又認為，若林鄭有心與市民對話，根本無須辦對話會，可直接落區與群眾對話，或直接回應訴求，「你俾得150人入去，佢哋係冇辦法代表咁多個香港市民」，現時如同「做show」。

【16:30】皇后大道東近聖若瑟小學的行人天橋，開始有學生聚集，準備築人鏈。

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【16:00】康文署宣布，由於附近或會出現「特殊情況」，位於伊館附近的摩理臣山游泳池已提早關閉。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。

【14:47】現場有約十多位軍裝警員在場戒備，逗留不久後便進入會場，伊館門外亦有一輛警車停泊。

【14:22】大批身穿防暴裝的警員由後門進入伊館，就現場所見，不少警員都攜有大量裝備，包括圓盾、長盾、頭盔、警告旗、疑用於裝胡椒水劑的膠筒，更有警員持有一個寫有「催淚彈」字樣的鐵箱。

有身穿西裝、懷有手扣的便衣警員在伊館周邊戒備。（張浩維攝）

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【14:00】正就讀中五的黎同學指，原本放學時間為三點半，但因林鄭今晚會在學校附近的伊館進行對話，故學校決定提早放學。她認為，對話會如同「門面嘢」，看不到林鄭有決心解決社會現況。她相信，今晚難以做到「社區對話」的效果，因很多人已對政府失去信心：「冇人想同佢對話。」她認為，林鄭應具體講明未來有何行動，如會否成立獨立調查委員會。

她又認為，對話會有少許「擾民」，擔心附近有混亂情況：「唔知有冇警察，佢哋好暴力，都唔跟程序做野。」

黎同學認為，今晚的對話會只是「門面嘢」，大多人已對政府失去信心。（洪業銘攝）

【14:01】家長陳太認為，校方星期一早上已知會家長早放安排，對安排感到滿意。她引述，校方擔心有交通問題，遂決定提早放學。她今日特意前來接放學，希望子女盡快回家。對於附近不少學校、商戶提早關閉，她亦認為林鄭的對話會「擾民」感覺，但對此感到無可奈何：「佢始終都要落嚟面對，希望有成效。」

就讀中三的王同學就希望，今晚對話會能令「香港有少少緩和，唔駛咁亂」。對於提早放學的安排感到滿意，他又言擔心稍後會有混亂、交通擠塞情況，所以會盡快返回家中看直播。

陳太認為，林鄭需走進社區面對民意（洪業銘攝）

【13:37】衞生署宣布，鑑於灣仔區的情況，以下服務單位將於下午4時提早關閉，受影響的預約人士會獲安排另約診症時間。

1. 灣仔牙科診所

2. 麥理浩牙科中心（包括政府牙科診所及鄧肇堅學童牙科診所）

3. 鄧志昂母嬰健康院

4. 灣仔男性社會衞生科診所

5. 灣仔女性社會衞生科診所

6. 灣仔胸肺科診所

7. 香港公務員診所

8. 旅遊健康中心（香港）

【13:32】港島東醫院聯網發言人表示，因應灣仔的交通情況，位於皇后大道東282號的鄧肇堅醫院社區日間醫療中心提前於今日下午5時關閉，位於中心內的貝夫人普通科門診診所今晚夜間門診服務（下午6時至10時）暫停。診所已聯絡相關病人作出相應安排。

舉辦對話會的伊利沙伯體育館，警方在對出馬路擺放了雪糕筒，早上亦有多名交通警和拖車外判公司拖走伊館外馬路的電單車、私家車。 （張浩維攝）