【逃犯條例】港鐵8月乘客量按月跌4%　創3年多來新低

反修例爭議持續逾三個月仍未平息，港鐵於一連串示威活動中成為針對及攻擊目標，更有市民不滿港鐵的處理手法發起罷搭行動。 港鐵日前公布8月乘客量數據，日均乘客量錄得近3年以來最低為約452萬人次，按月下跌4%。而機場快線、城際客運、輕鐵、港鐵巴士以及高鐵的日均量亦錄得跌幅。

港鐵日前公布上月乘客量數據，8月日均乘客量錄得約452萬人次，是自2016年5月以來新低。（資料圖片）

港鐵日前公布8月乘客量的數據，全月港鐵服務總人數為1.3億人次，惟表示8月5日多處地區進行公活動，故撤除當日乘客量數字，8月日均乘客量錄得約452萬人次，是繼2016年5月錄得約448萬人後的新低。

此外，機場快線、過境線、城際客運、輕鐵、港鐵巴士以及高鐵的日均客量，亦錄得跌幅。其中機場快線上月日均客量為4.17萬人次，較7月下跌11.3%，是2016年5月新低。過境線8月全月總量錄得798.2萬人次，較7月下跌12.9%；而過境線日均乘客量亦跌至25.7萬人次，是自2010年6月以最低。

廣深港高鐵香港段通車一周年，8月的日均乘客量錄得3.69萬人次，按月跌幅42%，是自通車以來最低。（資料圖片）

至於城際客運、輕鐵及巴士的8月日均客量錄得59.8萬人次；高鐵日均客量則錄得3.69萬人次，按月跌幅42%，是自去年9月通車以來最低。