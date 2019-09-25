【沙中線】港鐵驗筋被質疑欠隨機　政府律師：低機率不代表不隨機

港鐵沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞，政府設獨立調查委員會，聆訊今日（25日）繼續。禮頓（亞洲）委聘的獨立統計專家Barrie Wells的供詞，質疑港鐵之前檢驗鋼筋，評估結構安全的全面評估策略欠隨機性，獲抽樣檢驗的有帽樑連續牆不符比例地少，直指現時的抽樣結果，需抽一千次才出現。 代表政府的大律師周偉倫質疑Wells的說法，認為雖然比例確實不符實況，但不代表並非隨機抽樣，機率上確有可能出現現時情況，並以六合彩為例，即使低機率中獎，但並非不隨機。他又表示，每幅連續牆的螺絲帽數量不同，若計及相關因素，比例或會不同。Wells表示，如算及連續牆內螺絲帽方為正確，其報告就會全盤出錯。

沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞，獨立調查委員會聆訊今日續審。（資料圖片）

Barrie Wells今日於倫敦以視像形式作供。根據其報告，紅磡站擴建工程有237幅連續牆，當中62幅有帽樑(Capping beam) ，其餘175幅都沒有，即有帽樑的佔26.1%。他續指，在抽樣檢驗時，在90個樣本中，卻只有7個有帽樑，僅佔7.7%。Wells質疑抽樣未反映現實情況，兩者相距甚遠，如要隨機抽樣出現時結果，需抽一千次才發生。



周偉倫問到Wells，是否單憑抽樣結果，就判斷抽樣有問題，Wells承認。之後周表示，六合彩的中獎機率非常低，但並不代表不是隨機，除非連續出現相同結果，否則不會懷疑是否隨機。Wells表示，在概念上確難以斷定是否隨機，但抽樣後再審視結果是常見做法。

全面評估策略主要檢驗鋼筋接駁情況，評估結構安全，周偉倫提到，雖然連續牆抽樣結果與實際比例有差距，但每幅連續牆的螺絲帽數量不同，約計及螺絲帽，比率或有不同，問到Wells是否知道螺絲帽數量。Wells表示不知道，並指關於連續牆的資料都是參考文件，如要再計及每幅的螺絲帽數量，其報告分析就會全盤出錯。