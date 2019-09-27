【逃犯條例】政府3億偕僱員再培訓局推計劃　讀課程最多獲4千津貼

反修例風波持續接近4個月，警民衝突不斷，多區出現無差別攻擊事件，訪港團及旅客量大跌，重創本港經濟及旅遊業。勞工及福利局局長羅致光、商務及經濟發展局局長邱騰華及僱員再培訓局主席余鵬春今日（27日）見傳媒，公布一系列舒緩措施。 針對各行業中面臨失業及就業不足的僱員，尤其是零售、飲食及旅遊業人士，港府委託僱員再培訓局於下月推出「特別愛增值」特別培訓計劃，計劃 適用於今年6月起失業、開工不足，或遭僱主要求放無薪假的人士，課程分為全日制、半日制及夜間課程，將涵蓋36項職業技能，不設學歷限制、費用全免；出席率若達八成，最多可獲發上限4千元津貼，料一萬人受惠。 另外，政府亦將豁免旅遊代理商牌照費、為在政府場地的美食車免租一半等措施；邱騰華亦料每輛美食車未來半年可省18,000元。

勞工及福利局局長羅致光（中）、商務及經濟發展局局長邱騰華（右）及僱員再培訓局主席余鵬春（左）。（黃金棋攝）

勞工及福利局局長羅致光表示，政府今年第2季已觀察到中美貿易戰情況，並思考如何應對外圍挑戰，面對上季零售業及旅遊業等失業人數明顯上升，政府委託再培訓局，推出「特別愛增值」特別培訓計畫，希望協助近期受影響的人士，為各行業中面臨失業及就業不足的僱員提供支援，增加他們的競爭力。

計劃針對19行業 將於10月3日起接受報名

羅致光稱，有關計劃不設學歷限制且費用全免，將於10月3日起接受報名，主要供19個受影響行業（包括零售、飲食及旅遊業）人士參與，學習創科、跨行業通用技能等。

課程申請者需聲明6月1日起失業、遭放無薪假等

僱員再培訓局主席余鵬春說，計劃提供48個綜合培訓課程，為期將2至3個月。計劃適用於今年6月起失業、開工不足，或遭僱主要求放無薪假的人士，課程分為全日制、半日制及夜間課程。他稱，再培訓局已簡化申請程序，不設學歷限制，每名合資格學員可從中選擇報讀最多4項課程，當中可包括不多於1項「職業技能」課程。參加人士可於今年年10月3日至下年3月31日期間報讀課程，並於下年6月30日或之前入讀。

余指，申請者只需聲明在今年6月1日起失業、遭放無薪假等，便可報名參與，再培訓局會對參加者進行抽查。而出席率達8成並完成課程者可獲發證書及津貼，以全日制課程計，每人每日可獲發約153.8元、半日制的兼讀 人士則可獲發約76.9元，每人每月津貼上限為4千元，料可讓1萬人受惠。

旅遊業情況嚴峻 政府推多招支援

邱騰華形容，近期旅遊業面對很大壓力，情況嚴峻，本月初至今旅客入境人次仍維持下跌3至4成、有酒店的入住率跌一半，約40個國家對港提出旅遊提示。為助行業渡過寒冬，港府將推出一系列寬免措施，包括在政府場地的美食車會獲減租一半；放寬對旅議會撥款，以資助導遊續牌所需的約1,000元培訓費用（料有6,000人受惠）；旅行代理商9月起的年費可獲豁免等。