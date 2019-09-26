【逃犯條例】網民號召9.29遊行　運輸署車牌拍賣會改下月19日舉行

運輸署今日（26日）宣布，由於場地供應事宜，原定於本周日（29日）舉行的自訂車輛登記號碼拍賣會，現改於下月19日（周六）在灣仔香港會議展覽中心舉行。而本周日（29日）亦有網民發起「全球連線 共抗極權」遊行，表達對抗極權的訴求，主辦單位就遊行正申請不反對通知書。

運輸署今日（26日）宣布，由於場地供應事宜，原定於本月29日（星期日）舉行的自訂車輛登記號碼拍賣會，現改於10月19日（星期六）在灣仔香港會議展覽中心L4樓S421會議室舉行。（資料圖片）

本周日自訂車輛登記號碼拍賣會改至10月19日

有網民發起在本周日（29日）大遊行，計劃在當日下午3時，由銅鑼灣SOGO外的軒尼詩道出發，遊行至金鐘政府總部。而運輸署今日宣布，由於場地供應事宜，原定於本周日（29日）舉行的自訂車輛登記號碼拍賣會，現改於10月19日（周六）在灣仔香港會議展覽中心L4樓S421會議室舉行。運輸署將個別通知該場拍賣會申請人有關的改期安排。

運輸署指，已繳交自訂車輛登記號碼5000元按金的申請人須出席拍賣會並參與競投（包括競投第一口價），否則，所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。

運輸署指，10月19日將會公開拍賣200個已獲批准的自訂車輛登記號碼。名單已刊載於運輸署網頁www.td.gov.hk。