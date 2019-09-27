西醫容建成未有妥善記錄危險藥物專業失德　除牌一個月緩刑半年

註冊西醫容建成因未有填妥危險藥物登記冊，被控違反第134A章《危險藥物規例》第5(1a)條及5(7)條規定，2016年11月於屯門裁判法院裁定控罪成立及罰款五千元。 其後，容醫生並未有就事件於28日內向香港醫務委員匯報，醫委會今日（27日）就此展開紀律聆訊，判處容建成兩項專業失德，需除牌一個月、緩刑半年，並向他發出警告信，緩刑期間亦會不定期派員至診所抽查。

註冊西醫容建成被判處兩項專業失德，需除牌一個月、緩刑半年。（曾凱欣攝）

案情指，衞生署職員於2016年5月5日到涉案醫生診所巡查，容建成當時稱，診所內的危險藥物登記冊已記錄所有藥物，惟衛生署遂發現被告未有按《危險藥物規例》（第134A章）的規定，清楚記錄危險藥物及標明病人的身分證號碼、藥物數量、供應商名稱及地址。

另外，容建成在2016的聲明中，提到自己從未在香港或任何地方外就可判監的罪名定罪，其後在2018年更改聲明指曾被定罪及已向醫委會報告。

註冊西醫容建成被判處兩項專業失德，需除牌一個月、緩刑半年。（曾凱欣攝）

涉案醫生：忙碌疏忽文書工作

容建成今日在醫委會聆訊求情時指，自己行醫37年從未有犯錯，惟生活忙碌一時疏忽文書工作；又指危險藥物登記冊已源用多年，因為較少使用該類型的危險藥物，故未有再重新整理記錄，強調現已按法定要求完成一份新的記錄冊，並清楚標明供應商名稱。他直言，自己誤以為衛生署會將事件直接通報醫委會，故不清楚要於28日內向醫委會匯報，強調自己並非刻意隱瞞，並就此感到後悔和抱歉。

醫委會研訊小組主席麥列菲菲強調，聆訊並非就被告的刑責再作出懲罰，委員會亦已多次強調填寫危險藥物登記冊的重要性。她又指，填寫危險藥物登記冊簡單，不難達至法定要求，但考慮到被告即時作出修正，並清楚了解記錄冊的法定要求，故判容建成除牌1個月、緩刑半年，其間需接受監察，處方亦會隨時派員到診所進行抽檢。