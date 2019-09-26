【冬季流感】醫管局研加強「補水」彈性　已聘15名海外醫生加盟

有專家日前指出，現時已有零星的甲型流感個案，預測今年或會提早在10月爆發冬季流感，而且情況可能十分嚴重。 醫院管理局行政總裁高拔陞表示，醫管局正密切注意情況，也會提早作準備功夫，包括研加強特別酬金計劃（SHS）的彈性。醫管局主席梁智仁就稱，醫管局正不遺餘力地研究增加人手的方法，例如在加強招聘海外醫生後，今年至今有15名非本地培訓醫生加入醫管局，另外亦有約20人被評為符合資格，未來有機會陸續加入。 對於有聲音質疑候任主席范鴻齡的醫療經驗不足以勝任主席一職，梁智仁認為范鴻齡在加入醫管局大會後，一年來都十分活躍及積極參與各委員會，相信他可以勝任。

高拔陞指，醫管局密切關注全球流感的情況。醫護人手方面，計劃加強SHS的彈性和簡化申請程序。（鄭翠碧攝）

高拔陞：香港流感個案未見上升趨勢

高拔陞指，醫管局密切關注全球流感的情況，現時北半球並非流感高峰，香港亦沒有特別出現流感個案上升的趨勢，但醫管局也會提早做準備功夫，在醫護人手方面，計劃加強SHS的彈性和簡化申請程序。

而梁智仁就稱，醫管局正不遺餘力地研究增加人手的方法，例如在加強招聘海外醫生後，今年至今有15名非本地培訓醫生加入醫管局，另外亦有約20人被評為符合資格，未來會視乎他們可以來港的時間，遞交申請。

有「公職王」之稱的中信泰富前董事總經理范鴻齡，於去年12月加入醫管局大會，本月獲政府委任為醫管局主席，接替任期屆滿的梁智仁，12月1日起生效，為期兩年。（資料圖片）

坊間有聲音質疑候任主席范鴻齡的醫療經驗不足以勝任主席一職，梁智仁表示，范鴻齡在商界有豐富經驗及視野，相信他可以協助醫管局 面對未來的挑戰，包括人口老化、人手短缺及科技發展等。而對於坊間的質疑，他就解釋，范鴻齡加入醫管局大會擔任成員已有一年，亦十分活躍及積極參與各個委員會，他認為醫管局主席這個職位最重要的責任是管理及推動政策，而非專職醫療，所以相信即使范鴻齡沒有醫療專業的背景也無問題，並稱以往也有主席沒有醫療背景。他期望擔任主席一職的人，可以支持醫護同事、帶領視野，並就資源、人手等問題與政府溝通。