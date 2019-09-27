傘運五周年前夕　教大以安全為由清除文宣　學生會盼尊重言論自由

9.28雨傘運動五周年前夕，有教大學生昨晚在校園中央廣場地下，以海報拼砌大「雨傘」紀念，又在周邊大樓梯級間張貼大字，標示三個多月以來的反修例風波歷程。不過，校方保安今早卻突然清理所有文宣，並在事後才通知學生會。 教大學生會內務副會長吳嘉兒表示，物業處曾向她解釋，樓梯間張貼的文宣或會令經過的人士「睇睇吓跌倒」，故基於安全理由移除。吳表示，不猜測校方清除文宣的動機，但直言不接受校方說法，希望校方能尊重言論自由，避免不樂見之事重演。 教大回覆指，有關海報及宣傳品未經申請，樓梯通道的宣傳品可能會「對其他使用者構成危險」，加上早上有學術活動，故需要清理物品。校方稱，日後與學生會會保持聯絡，避免類似誤會再次發生。

有教大學生在中央廣場地下以海報砌出大雨傘，紀念五年前的雨傘運動，惟學校保安今早將之移除。（教大學生會提供）

明日在雨傘運動五周年，有教大學生昨晚自發在校園中央廣場地下，以海報拼砌大雨傘圖形紀念，上面包括「光後香港，時代革命」字眼。此外，亦在周邊大樓欄杆、梯級間張貼海報或大字，標示本港三個多月來的反修例風波歷程。

豈料，學校保安今早八時突然清理所有文宣及藝術品。學生會今日下午發聲明，表示非常遺憾。學生會內務副會長吳嘉兒表示，以往校方若需要移除學生宣傳品，均會事前聯絡通知，故今次物業處做法有違以往慣例。

吳指，事後曾聯絡物業處，對方解釋樓梯間張貼的文宣或會令經過的人士「睇睇吓跌倒」，故基於安全理由清理；另外，由於廣場將會舉行論壇活動，故場內的「雨傘」藝術品亦須一併移除。

她指，處方事後承認溝通不足，今後會作出改善，亦同意學生會可在廣場內重置宣傳品，但樓梯級則依舊以安全為由不獲准張貼文宣。

吳嘉兒表示，不認為文宣字眼敏感，據知校長張仁良亦不覺得文宣內容有問題，故不猜測校方今次行動的目的，但是她不接受校方以「安全為由」作解釋，期望校方能尊重言論自由，避免不樂見之事重演。

教大物業處保安今早在未有通知學生會情況下，突然清理在中央廣場的學生文宣。（教大學生會提供）