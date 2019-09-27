社協長沙灣建過渡性房屋 獲關愛基金撥款　140單位2021年入伙

房屋問題一直是市民關注焦點。香港社區組織協會（社協）早前建議政府利用於長沙灣英華街的閒置用地，以組合屋方式提供約 140 個獨立單位。 社協今日(27日)指，項目獲關愛基金撥款7,706萬支持。項目同時獲運輸及房屋局20億過渡性房屋項目專項資助，預計明年才正式落實撥款。

不少港人居住環境惡劣，香港社區組織協會建議政府利用位於長沙灣英華街的閒置用地，以組合屋方式提供約140個獨立單位，供輪候公屋3年或以上，或正居於惡劣環境並有緊急住屋需要的人士申請。（資料圖片）

香港社區組織協會（社協）早前建議政府利用位於長沙灣英華街的閒置用地，以組合屋方式提供約140個獨立單位，供輪候公屋3年或以上，或正居於惡劣環境並有緊急住屋需要的人士申請。

關愛基金撥款7,706萬支持計劃

社協今日(27日)指，在運輸及房屋局協助下，社協就項目向扶貧委員會提交相關建議，並透過關愛基金撥款7,706萬支持計劃。

而社協自2年前開始營運社區過渡房屋，月前已向地政署提出申請，於9月中獲深水埗區議會通過支持發展項目。而運輸及房屋局20億過渡性房屋項目專項資助，預計將於明年正式落實撥款。

社協建議政府於長沙灣英華街的一幅土地發展過渡性房屋。（深水埗區議會文件）

料2021年第3季入伙

社協指，預計英華街項目首年容納400人，2021年第3季入伙。而單位類型上，將備有1至2人、3至4人單位、5人單位和無障礙單位；單位配套包括獨立廚房、廁所、室外設休憩和活動空間。而英華街項目租約不少於2年，租金水平將參考綜援的租金津貼最高金額、以租戶入息25%為上限等。

社協下一階段將進行顧問招標工作，進行詳細設計和入則，並以2021年第3季前為完成目標。社協期望項目實踐適切居所的指標和社區為本的社會服務，倡議過渡社會房屋長遠成為恆常政策，為基層住屋權保障政策。

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