社協擬長沙灣英華街建過渡性房屋　涉132單位　料2021年入伙

房屋問題持續，過渡性房屋成基層家庭改善生活環境的「及時雨」。社區組織協會指，打算用組裝合成的建築技術，於長沙灣英華街的一幅政府土地發展兩棟過渡性房屋，提供約132伙，預料可協助接近700名基層市民。社協預料，項目於2021年上旬開始簽訂租約及正式入伙。

社協正打算以用組裝合成的建築技術，於長沙灣英華街的一幅土地發展兩棟過渡性房屋，以提供約132伙。（深水埗區議會文件）

截止今年9月，社協正營運95個過渡性房屋單位及宿位，服務約160戶家庭，包括大角咀「喜家」、「友家」、「友樂居」等。

此外，位於摩星嶺域多利道的閒置政府宿舍，社協亦正向政府產業署申請租用，以發展作過渡性房屋。社協說，即將向發展局申請資助進行改裝，預計 2020 年中旬完工及入伙。

英華街新項目料可提供132伙

據社協向區議會提交文件，有意於長沙灣英華街的一幅空置政府休憩用地發展過渡性房屋，有關土地約佔2,865平方米，鄰近西九龍法院大樓，距離長沙灣港鐵站約10分鐘路程。

社協預料，將興建2幢4層高的組合屋，以提供約132伙單位，當中有20個為單人單位。首年預計可容納340人，最終可協助接近700名基層市民。

社協預料，將興建2棟4層高的組合屋，以提供約132伙單位，當中有20個為單人單位。（深水埗區議會文件）

設獨立廚廁

社協說，單位設計上強調室內自然採光、空氣流通等的要求，更設獨立廚廁，提供人均居住面積不少於 7 平方米的居住空間。此外，項目亦設居民共享的生活空間。

租戶的租期不少於兩年。服務對象為輪候公屋 3 年以上的基層的家庭、低收入在職家庭或領取綜援家庭。而居住在惡劣環境或急需住屋支援的家庭則可優先。

租金低於市值 設可負擔標準

計劃設可負擔的租金標準。若是綜援家庭，其租金為家庭每月租金津貼上限；至於低收入家庭，將以參考過往「喜家」的租金標準釐定低於市值的租金出租。

社協說，每戶每月需繳付200元作維修儲備，如期間未有動用該筆儲備，在租約終止時會全數發還予租戶處理搬遷事宜。