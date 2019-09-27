【逃犯條例】美食車嘆市道艱難　一天生意僅二百　盼政府全免場租

反對修訂《逃犯條例》風波持續，各區衝突不斷，重挫旅遊業。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（27日）表示，近期遊客數字減低，令部分美食車生意不足，因此宣布在政府場地運作的美食車，會減收一半租金。 有美食車負責人接受《香港01》訪問時形容，有關措施杯水車薪，對業界幫助不大，預計虧蝕情況仍會持續，並要求政府免收全部租金，特別是未包括在今次計劃的非政府場地如香港迪士尼樂園等。

邱騰華（右一）指近期遊客數字減低，令部分美食車生意不足。（黃金棋攝）

邱騰華今日表示，由9月初至今，本港入境旅客比去年同期大減逾30%，部分時間可跌40%，形容情況嚴峻。在酒店入住率方面，有個別地區酒店8月的入住率下跌一半。因此與業界會面後，決定放寬對旅遊業議會的撥款，資助導遊於每年續證時所需要的進修費用。而旅行代理商於9月開始，年費會得到豁免。

邱又估計，減免美食車於政府場地一半租金，未來6個月每輛美食車可以平均節省18,000元的租金。然而此項措施，就不包括營業額表現最好的迪士尼樂園，以及海洋公園及香港科技大學等。

大師兄美食車負責人張先生直言，生意亦大跌約90%，即使租金減半仍會繼續虧蝕。（黃金棋攝

售賣中式食品的大師兄美食車負責人張先生直言，減免一半租金幫助不大，亦起不了大作用。他無奈指，修例風波後內地旅客近乎絕跡，生意亦大跌約90%，一日最少生意額只為200元，「完全係蝕緊錢！」他亦聽聞有其他美食車為節省開支而暫停營業。

張又表示，現時一個月租金近2萬元，減免一半即每月開支僅少不足1萬元，在生意淡薄下，有關措施對減輕經營負擔作用有限。他又認為迪士尼樂園等場地未有減免租金做法不公，因美食車未必可以抽到在政府場地經營，「一減就應該全部場地都減！」。張又要求政府應推行租金全免，而非只減一半，以減輕業界負擔，吸引更多處於休業狀態的美食車重新營業，帶旺氣氛。

有提供場地予美食車經營的海洋公園，其發言人接受《香港01》查詢時表示，現時有向美食車收取租金，惟未收到美食車營辦商提出減租要求。《香港01》亦有向另一個主題公園迪士尼樂園查詢，正等待回覆。