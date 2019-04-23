【港珠澳大橋】已劃位讓美食車進駐　營運商潑冷水：唔望有乜生意

國家級基建港珠澳大橋至今通車已近半年，開通初時大量內地人慕名而至，一度令鄰近的東涌人滿為患，惹來連串爭端。 由於部分旅客僅為遊覽大橋，政府去年提到計劃在大橋香港口岸旅檢大樓引入美食車。據了解，政府已揀定美食車在旅檢大樓外的停泊位置，並正研究解決供電等配套問題。旅遊事務署回覆《香港01》表示，已就美食車的停泊位置作商討並實地視察，正積極與相關部門執行細節安排。 不過，有美食車營運商「潑冷水」，坦言對前景不樂觀，認為該處屬通關位置，遊人不欲停留，而且大橋已通車半年，熱潮減退。記者於復活節(21日)早上到旅檢大樓視察，發現商舖遊人寥寥可數，繁忙時段食肆亦有不少空位。

港珠澳大橋至今通車近半年。（資料圖片）

港珠澳大橋於去年10月24日通車，初時吸引大批內地遊客慕名而至，大橋香港口岸巴士站大排長龍，堆滿旅行團，又有不少遊人走到鄰近的東涌，令區內區民怨聲載道，更有人發起「光復東涌」行動，混亂情況持續一段時間。

當時商務及經濟發展局局長邱騰華表示，大約有兩成旅客沒有轉乘交通工具離開香港口岸，只為體驗大橋，政府遂研究安排美食車在港旅檢大樓附近為遊客服務。

通車初期，東涌區一度被遊客逼爆，有團體其後發起「光復東涌」行動抗議。（資料圖片）

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仍需處理供電配套設施

據了解，政府已在旅檢大樓附近劃定位置，讓美食車經營，不過仍需處理鋪設電線等工序。旅遊事務署亦回覆表示，已就美食車停泊位置商討並實地視察，正積極與相關部門落實執行細節。

《香港01》記者在復活節早上到大橋香港口岸觀察環境，雖然現場仍有不少旅行團，但已未如當初般混亂，「塞爆」巴士站的情況不復見，旅行團人潮亦於大約正午12時全數散去。至於東涌，近港鐵站一帶亦已不見旅行團。

復活節(21日)當日近中午時份，旅行團人流散去，口岸並不多人。（黃偉倫攝）

美食車營運商：大橋熱潮已退

對於政府於旅檢大樓附近劃位安排美食車經營，美食車「七桌子×樺得園」負責人兼香港美食車聯盟主席林瑞華直言：「好無謂」，對計劃「潑冷水」，直指該處屬通關位置，遊人根本不欲停留，而且通車半年，熱潮已減退，人流高峰亦已過，如在該處經營，坦言：「唔期望有乜嘢生意」。

雖然現時旅檢大樓內商店不多，不過林瑞華表示，曾到該處觀察，發現食肆顧客亦不算多，而且通關過程順利快捷，遊客毋須出關後就即時進食，多會到市區再消費，認為該處並非良好的經營位置。他又稱，大橋口岸偏遠，駕駛到該處的成本亦隨之而升，未必划算。

林瑞華對計劃「潑冷水」，認為該處屬通關位置，遊人根本不欲停留。（資料圖片／周景文攝）

旅檢大樓內仍有不少「吉鋪」

記者在旅檢大樓觀察時，發現在離境大樓一層，雖已運作半年，但仍有多個「吉舖」，在過關前只有一間藥房營業。至於抵港一層，在入境後的範圍，食肆只有一間茶餐廳，以及售賣飯糰的店舖，不過人流稀少，即使午膳時間，茶餐廳仍有不少空位。其餘商店則有一間臨時免稅店，以及一間便利店，不過顧客寥寥可數。

林瑞華批評，政府未有諮詢業界，純粹希望「邀功」，就提出在大橋附近設經營點。他又稱，現時美食車經營困難，自己除非抽中較佳的營運點，否則都寧可休業。不過他亦補充，或有部分業界願意嘗試於口岸經營，實際情況有待觀察。

現場所見有不少「吉舖」。（黃偉倫攝）

旅遊業議會主席黃進達表示，現時大橋的即日來回旅行團大幅減少，幾乎全部都是「過夜團」，只為觀看大橋的旅客較初期少。對於旅檢大樓的商店，他表示旅客主要到市區購物，不過始終需加快增加店舖，以方便旅客。

至於安排美食車，黃進達認為，增加營運點對業界有一定好處，但經營情況需視乎口岸的需求，亦未必每位營運者都適合；他舉例指，雖然迪士尼樂園屬較受歡迎的營運點，但並非每輛美食車都有錢賺，仍需視乎實際情況及食物類別。