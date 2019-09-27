關愛基金再推「N無津貼」　最快明年7月推出　一人住戶獲發4500元

關愛基金督導委員會今日（27日）召開會議，會議結束後委員會主席、勞工及福利局局長羅致光見記者時公布，關愛基金計劃於明年(2020年)次推出「N無津貼」，以紓緩非公屋及非領取綜緩的低收入家庭，且參照2015年至2019年通漲率超過10%，故津貼金額將會調升500至1000元，計劃料最快2020年7月2日推出，一人住戶能獲發4500港元，預計受惠人數約10萬戶。

勞工及福利局局長羅致光今日宣布，關愛基金計劃將再次推出「N無津貼」，且金額會調升500至1000元，料最快明年7月2日推出。（資料圖片）

基於經濟環境的考慮以及早前財政司司長宣布一系列的紓困措施，羅致光表示關愛基金繼2016年發放一次性「N無津貼」後，將再次推出「N無津貼」，且金額亦有相應調整，一人住戶將獲得4,500港元；二人住戶獲發9,000港元；3人住戶獲發12,500港元；4人住戶獲發14,500港元，5人或以上的住戶則獲發15,500港元。

羅致光又指，是次計劃屬一次性項目，須招聘人手、非政府機構服務單位以及相應的資訊系統推行有關項目，故預料最快在2020年7月2日推出項目，並展開分階段申請，2020年7月將會首先開放1人住戶申請；8月為2人住戶；9月則為3人住戶，之後便會全面推行。

計劃總承擔額11億元

羅致光表示，計劃總承擔額接近11億港元。被問及項目會否恆常化，羅致光則指，是次計劃不是恆常的紓困措施，須視乎經濟環境及民生等因素檢視計劃推行，又強調計劃推行沒有政治考量。

建議簡化審批藥物程序

羅致光又指，會上亦有討論新增關愛基金《藥物名冊》下的項目，包括新癌症藥物及三個適應症藥物。他建議簡化程序，將審批工作授權予關愛基金專責小組主席，其後才備悉關愛基金專責小組及扶貧委員會，使病人能及早獲益。

他解釋，有時候為了遷就開會日期，審批程序須延遲兩個月或更長時間，有個案更曾需要半年才完成所有程序。他說，在新建議下，審批時間可至少縮短2個月。

同意資助興建兩個社會房屋項目

羅致光又指，會上又同意資助興建兩個社會房屋項目，包括樂善堂的土瓜灣及社協長沙灣英華街項目，預算分別為6,056萬元及7,706萬元。他說，日後會向扶貧委員會作出有關建議。