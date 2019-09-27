消息指政府再推「N無津貼」明年中可申請　建議津貼金額上調一成

據消息指，關愛基金計劃再次推出「N無人士津貼」，津貼金額將按通脹調整，較2016年調升10%至1人住戶4,400元、2人住戶8,800元、3人住戶增至1.21萬元，4人住戶1.43萬元，5人及以上住戶1.54萬元。預計明年年中開始分階段接受申請。關愛基金委員會將於下午開會討論。

消息指，參考本港自2016年至今約8%的通脹率，關愛基金建議，將2020年推出的津貼金額調升10%，即分別為1人住戶4,400元、2人住戶8,800元、3人住戶增至1.21萬元，4人住戶1.43萬元，5人及以上住戶1.54萬元。

預料2020年項目受惠住戶須以月租（或更長租期） 形式租住私人樓宇（私樓）、工業大廈（工廈）或商業大 廈（商廈）；或租住民政總署轄下的「單身人士宿舍計劃」 宿位；或居住於臨時房屋、船艇或是無家者。（資料圖片）

在受惠資格方面，預料2020 年項目將大致沿用2016 年項目的受惠資格，即受惠住戶須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇（私樓）、工業大廈（工廈）或商業大廈（商廈）；或租住民政總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位；或居住於臨時房屋、船艇或是無家者。

消息指，在申請津貼的入息限額方面，關愛基金參考家庭住戶每月入息中位數，將入息限額提升，建議2020年項目的入息限額如下：

住戶人數 2016年項目

指定住戶

入息限額（元） 2020年項目

建議指定住戶

入息限額（元） 1 10,100 14,325 2 16,140 21,750 3 21,075 26,250 4 26,475 32,400 5 29,050 35,280 6或以上 32,540 38,810

而在租金限額方面，消息稱，關愛基金考慮將2020年項目租金限額維持在入息限額的50%，並不設租金下限。預料2020年項目租金上限如下：

住戶人數 2016年項目

建議指定住戶

租金上限（元） 2020年項目

建議指定住戶

租金上限（元） 1 5,050 7,163 2 8,070 10,875 3 10,538 13,125 4 13,238 16,200 5 14,525 17,640 6或以上 16,270 19,405

消息又指，關愛基金將討論是否將受惠對象擴展至居住下列居所的人士：

由非政府機構營辦的社會房屋； 由非政府機構提供予更生人士居住的宿舍； 私營安老院舍的非資助宿位； 大學宿舍； 未補價的資助出售單位。

消息指，現時私營安老院舍的宿位收費高昂，關愛基金考慮，將居住於私營安老院舍的非資助宿位的長者，納入為項目受惠對象。（資料圖片）

私營安老院舍長者料將受惠

消息指，現時私營安老院舍的宿位收費高昂，如長者租住非資助宿位，並沒有獲得任何資助，經濟壓力頗大，故關愛基金考慮，將居住於私營安老院舍的非資助宿位的長者，納入為項目受惠對象。

傾向維持不將大學宿舍納入範圍

在大學宿舍方面，消息指，由於過去推行的項目並不涵蓋集體住宿的屋宇單位（包括大學宿舍），而基金「為清貧大學生提供『院校宿舍津貼』」項目已為清貧大學生提供津貼，故關愛基金不建議，將居住於大學宿舍的學生納入受惠對象。

料未補價資助出售單位租戶不受惠

而在未補價的資助出售單位方面，消息指出，因參考現行法例，無論業主或租客，如出租╱租住未補價的資助出售單位（主要為居者有其屋計劃單位及租者置其屋計劃單位），均屬刑事罪行，故過去的項目沒有將有關租戶納入為項目的受惠對象。

然而，房委會在今年7月通過，以試行形式加入香港房屋協會的「未補價資助出售房屋-出租計劃」（ 出租計劃），容許合資格的房委會資助出售單位業主，亦可出租其未補價單位予合資格的公屋申請者。故消息稱，關愛基金傾向只將出租計劃的租戶，納入項目受惠對象，而未補價資助出售單位的租戶則不被納入。