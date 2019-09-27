耳念珠菌爆發期完結？　瑪嘉烈醫院再多三病人帶菌　累計19宗

今年6月本港首現耳念珠菌個案，其後接連有十多宗的個案出現，早前醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生曾指出，相信耳念珠菌在本港的爆發期已完結，而醫管局亦已在公立醫院加強篩查、檢測、消毒等防控措施。 不過，今天（27日）瑪嘉烈醫院再公布多3宗個案，令本港至今累計出現19宗耳念珠菌個案。院方指，3名曾於8至9月期間入住該院外科和內科及老人科病房的男病人，都帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀。3名病人當中，2人因自身疾病離世，另一名病人正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療，情況穩定。

耳念珠菌。 （資料圖片／醫管局提供）

三人無感染徵狀 兩人已離世

自今年6月本港首現耳念珠菌個案後，至今累計出現19宗耳念珠菌個案。最新的3宗個案，均涉及瑪嘉烈醫院。瑪嘉烈醫院發言人今日指，一名60歲男病人，於8至9月期間，曾先後入住該院的外科和內科及老人科病房。該病人於9月13日轉送到明愛醫院接受紓緩治療，並接受入院篩查，測試結果顯示帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀。

瑪嘉烈醫院根據既定指引，對該病人於瑪嘉烈醫院的緊密接觸者展開追蹤篩查，再發現多兩名曾入住同一內科及老人科病房的男病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，2人年齡分別為84歲及75歲。3名病人當中，兩人因自身疾病離世，另一名病人正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療，情況穩定。



瑪嘉烈醫院已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進，該院感染控制組與有關部門及衞生防護中心的專家商討，並已落實加強執行數項病房感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房、嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生、為其他緊密接觸的病人繼續進行追蹤篩查。