【逃犯條例】612基金民事訴訟預算涉4000萬　佔款項一半

因應反修例遊行示威而成立的「6.12人道支援基金」，支援在反修例運動中被捕及受傷人士的醫療、法律及緊急經濟開支，自7月初成立至今籌得逾8,000萬元，不過近日坊間批評支援受助者的款項僅約500多萬元，款項運用不符比例。 信託人之一、前立法會議員吳靄儀出席傳媒茶聚時表示，協助被捕者的經濟需要涉及幾千至幾萬元，但日後的法律訟費則十分龐大；基金資助的九宗民事訴訟案件費用，預算需要4,500萬元，故需要周詳規劃，確保預算開支，但同時不會「撳住荷包」支援求助者，「唔會因為驚乾塘唔使費」，倘若要增加捐款會再發起眾籌。

共籌得約8371萬 已批出逾600萬

6.12人道支援基金今日早上舉行傳媒茶聚，五位信託人天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、學者許寶強及歌手何韻詩等均有出席。

截至9月20日，基金籌得約8,371萬元款項，當中批出約513萬元作反修例示威中被補或受傷人士的醫療、心理輔導、緊急經濟支援、法律費用等，另有約36萬作基金運作開支，及近80萬作項目資助開支。現時基金正協助820位涉及示威的被捕者、被告及受傷者，但由於申請及查詢人士眾多，暫未有統計相關數字。

對於坊間認為基金對運動人士支援不足，不能夠資助前線買裝備或生活費，吳靄儀表示，基金有為因示威而被捕或受傷的人士提供緊急經濟支援，例如有示威者因被拘捕失去工作，或因在運動中「打斷手」，暫不夠工作維生等。吳指，受助人面對的經濟需要涉及幾千至幾萬元，但日後涉及的法律費用非常龐大，亦需要考慮在內。

須預算法律費用開支 九宗民事案預算費逾4000萬

吳靄儀續指，基金目前資助九宗民事案件，包括教大學生會會長梁耀霆入稟要求法庭下令港鐵披露及保留太子站閉路電視、拔萃女書院通識科男教師楊子俊入稟申請推翻速龍小隊毋須展示警員編號等。

吳指，民事訴訟涉及的法律費用較刑事難以估計，更要預計一旦官司失敗，需要支付自己及被告人的訟費。她強調基金要確保申請人不會因官司面對財政危機，故單計在原訟法庭涉及的預算費用，每宗可達450至500萬，九宗即涉及達4,500萬元，故需要周詳規劃確保相關開支，但同時不會「撳住荷包」協助求助人，「唔會因為驚乾塘唔使費」，倘需要更多捐款，會再發起眾籌。

解釋撥22萬資助民陣6月16日遊行

至於另有質疑基金資助民陣6月16日遊行及籌款音響約22萬，吳靄儀表示，過往不同政黨經民陣遊行發起籌款活動時，均會同意捐出十分之一的款項分擔民陣活動經費。

吳指，基金會當日在民陣遊行中籌得1,200萬元，曾商討是否捐出十分一款項，惟因沒有這個開支項目而否決，但認為基透過民陣遊行發起籌款，有需要分擔民陣遊行費用，「搵間公司眾籌，間公司做都要成本做」，故同意資助他們音響開支，強調該筆款項實報實銷。

何韻詩亦指，所謂音響開支不單只是器材，亦會涉及十幾名人手協助設置舞台、製作及運輸費用。許寶強表示，希望大眾明白基金款項除直接支援示威者的開支費用外，亦要支持基金運作的工作成本以協助示威者。