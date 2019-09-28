【逃犯條例】美加多國領事館提示國民　未來數日遠離示威區港鐵站

反對修訂《逃犯條例》所引發的風波持續，各區警民衝突不斷。美國駐港澳總領事館網頁昨日(27日)就本港近日遊行示威活動發提示，並列出香港國際機場、中環、金鐘及灣仔等地點，指傳媒報道該些地區可能會出現示威活動，交通或會被阻，提醒國民避免到相關地點。除美國外，加拿大駐香港及澳門總領事館及新加坡駐香港特區總領事館亦於網頁中提示國民要小心避開示威活動。

美國駐港澳總領事館提醒國民，未來數日在港時，要保持低調。（資料圖片）

美國駐港澳總領事館就本港未來數日示威活動發提醒。（美國駐港澳總領事館截圖）

指接連有集會遊行 建議國民保持低調

美國駐港澳總領事館網頁表示，自6月來大型及較小規模的政治示威在香港不同地點發生，包括港鐵站、商場及機場，普遍而言示威都是和平的，但有時會變得暴力。領事館指出，警方在驅散人群時使用催淚彈、橡膠子彈及水炮車，而示威亦會四散，或在無通知下發生。

領事館又稱，據傳媒報道，今日(28日)是2014年佔領運動5週年，民陣會於金鐘添馬公園舉行集會，明日(29日)2時半會有「對抗極權遊行」，由銅鑼灣行至金鐘，民陣亦申請10月1日國慶遊行。因此提醒國民要密切留意本地傳媒報道，以及交通工具網頁，亦應保持低調；若鄰近地區有示威或大批人士聚集，就要小心。

遊行提示地點 ．香港 ．香港國際機場 ．香港運輸系統 ．中環 ．遮打花園 ．愛丁堡廣場 ．金鐘 ．添馬公園 ．灣仔 ．銅鑼灣 ．維多利亞公園

新加坡駐港網頁對國民作提示

新加坡駐香港特區總領事館網頁亦指，今日(28日)至10月1日期間，本港可能出現示威活動。網頁提醒國民延遲非必要的訪港行程，若已經身處香港，須採取必需的預防措施確保個人安全，並須保持警戒，亦建議避開示威及大型集會的地方。

而加拿大駐香港及澳門總領事館，維持將香港列為「高度警戒」級別，網頁同樣提醒國民未來數日或出現大型示威，以往示威中期間巴士路線、地鐵服務及機場快綫可在無警告下停止服務。而示威形勢可有迅速變化，特別是在晚上，更有嚴重受傷事件發生。因此領事館提醒國民留意本地傳媒的消息。