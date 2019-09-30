【十一國慶】民陣遊行遭拒　陳皓桓、李卓人等以個人名義呼籲上街

反修例風波持續，民陣原訂於明日(10月1日)國慶發起遊行，惟上訴被駁回，民陣副召集人陳皓桓、工黨李卓人、社民連梁國雄及民主黨何俊仁今日（30日）以個人名義呼籲市民明日10月1日上街，但提醒參加的市民或會有捕風險。他們稱已有心理準備，事後會被警方拘捕。 有大律師提醒，在未獲不反對通知書的情況下，市民即使以「行街」名義響應號召，亦需承受一定風險，倘有證據顯示其有參與遊行或集會意圖，包括手持示威標語等，不論是組織者或參與者，亦或需負上刑責，「(市民)聲稱乜都得，但都係要睇環境證據。」

陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁以個人名義呼籲市民明日10月1日上街。（盧翊銘攝）

李卓人表示，根據《基本法》下港人是有權利遊行，警方只是有責任配合及維持秩序。他對警方多次就民間的遊行發反對書感到非常不滿，強調警方反對市民和平遊行並不能止暴制亂，只會制造社會更大混亂。

李期望，明日港島區會數以十萬計的人們上街，向中央政府、特首林鄭月娥展示香港人的決心，「人多先安全、人多先能保障大家。」他重申，若市民覺得自己有權利遊行便應該明日上街抗命。

代表民陣入紙申請不反對通知書的陳皓桓強調，今日是以個人名義呼籲市民上街，與民陣並無任何關係，但事前已與民陣商討以及談及事件。陳批評說：「警方多次否決民陣的遊行，難度警方不讓我發聲，我便噤聲？」相信明日上街的市民會保持和平理性，希望警方也可以保持克制。

明日是國慶70周年，有港人昨於中旅社外塗鴉，號召「十一見」。(資料圖片)

大律師陸偉雄表示，在未獲不反對通知書的情況下，市民即使以「行街」名義響應號召，亦需承受一定風險，倘有證據顯示其有參與遊行或集會意圖，包括手持示威標語等，不論是組織者或參與者，亦或需負上刑責，「(市民)聲稱乜都得，但都係要睇環境證據」。

他又舉例指，「光復元朗」遊行發起人鍾建平，亦曾被否決遊行申請，其後他強調會如常「一個人行街」，結果數以萬計市民響應，翌日他在維園出席城市論壇後，被警方以涉嫌組織未經批准集結的罪名拘捕。

根據《公安條例》第18條，「非法集結」的定義是凡有3人或多於3人集結在一起，作擾亂秩序的行為或作帶有威嚇、侮辱或挑撥的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕集結者會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上行為激使其他人破壞社會安寧，即屬非法集結。