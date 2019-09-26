【國慶70周年】穗深珠十一將齊放煙花　開放民眾觀賞須網上預約

香港反修例風波仍未平息，今年10月1日晚上在維港舉行的國慶煙花匯演已被取消。 不過在對岸的深圳，除了國慶期間連續26天舉行燈光騷，還將在10月1日晚上舉辦一場大型焰火晚會，以特效煙花、禮花與燈光秀、鐳射秀展開聯動表演，時長約25分鐘。 除了深圳以外，廣州、珠海當晚也會分別舉辦慶祝新中國70華誕焰火晚會。

據深圳公安消息，深圳國慶焰火活動時間為10月1日下午4時至晚上9時，地點在南山區濱海棧道沿線。焰火晚會將在深圳灣公園設觀賞區，對市民開放，總容量約8萬人，需要網上預約才可以入園觀賞。晚會當天將對部分路段實行交通管制。

26日傍晚，通過微信預約到深圳灣公園觀賞煙花的系統顯示，預約人數過多造成網絡擠塞。（微信截圖）

據悉，網上預約在今日（9月26日）傍晚18時起開啟，至10月1日零時截止，預約額滿亦會截止，可通過微信公眾號「深圳公安」或「i深圳」應用程式兩個渠道預約。據《香港01》記者觀察，預約開放後，點擊進入微信的預約程序，已顯示「因預約人數過多造成網絡擁堵，請稍後再約。」微博亦有不少網民抱怨無法進入預約系統，僅少數人表示成功預約。

據官方介紹，預約成功的市民可以憑QR-Code、身份證或人臉識別三種方式入場。1.4米以下兒童則可以在監護人帶領下可免預約入場。

為慶祝國慶，9月20日開始至10月15日，深圳每天晚上舉行三場燈光表演。（網上圖片）

另據廣東省委宣傳部25日透露，9月29日下午，在廣州市召開廣東省慶祝新中國70周年大會。全省黨員幹部代表、為新中國建設作出重要貢獻的個人和各界群眾代表以及港澳愛國同胞代表約7000人參加。同日晚上，廣東政府舉辦新中國成立70周年招待會，屆時也會邀請港澳台愛國同胞代表、各國駐穗總領事和在穗外國友人、歸僑僑眷代表，約1000人參加。

10月1日上午，廣東政府還會在廣州市舉行升國旗儀式，合唱國歌，在穗黨員幹部、各界群眾代表和港澳愛國同胞代表約2000人參加。

（綜合報道）