【10.1遊行】港鐵金鐘、灣仔、太子站明早起暫停開放　列車飛站

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港鐵今日（30日）晚上宣布，因應有公眾活動進行，港鐵經行仔細風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，明天（10月1日）金鐘站、灣仔站、太子站，由早上起暫停開放，列車亦不停這三個車站，直至另行通知；免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站。

明天（10月1日）金鐘站、灣仔站、太子站，由早上起暫停開放；機場快綫列車於明日下午2時起只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站。（資料圖片）

港鐵表示，基於乘客和員工的安全考慮，將視乎實際情況可能隨時關閉其他車站或其部份出入口，而未能預早通知。港鐵提醒乘客預早計劃行程，及留意港鐵網頁、手機應用程式MTR Mobile、車站及列車廣播發放的最新車務安排。

港鐵：破壞車站、列車屬非常嚴重行為

港鐵又指，留意到網上有人鼓吹在港鐵車站及列車內進行破壞，甚至做出危及乘客的行為，港鐵強調相關行為屬非常嚴重的罪行，並會危及自身及其他乘客的生命安全，任何人士不應干擾列車運作及破壞鐵路設施。

因應九龍站附近可能有公眾活動進行，港鐵經詳細風險評估、顧及到參觀人士和員工的安全，港鐵展廊於10月1日的參觀活動取消。

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另外，港鐵今日較早前宣布，機場快綫列車於明日下午2時起只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束爲止，而往市區的列車亦只停香港站。九龍站的市區預辦登機服務明日全日暫停。

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