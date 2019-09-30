【10.1遊行】多區商場今日暫停營業　銅鑼灣皇室堡仍然營業

反修例示威活動持續，警方早前已反對民陣於國慶七十周年舉辦的遊行，但仍有市民發起今日（10月1日）於全港各區示威。多間商場、商店於昨日 （9月30日）先後宣布今日將暫停營業，又或者會有特別的保安安排。其中尖沙咀美麗華廣場由昨晚7時起提早暫停營業，直至10月2日。 記者今早所見，荃灣廣場門外已張貼告示，通知市民今日商場暫停營業，且商場內的戲院亦會關閉；至於沙田新城市廣場亦同樣暫停營業，商場內多條電梯及商店均圍起封鎖線，避免市民進內。

十一國慶多個大型商場關閉，在早上十時半，銅鑼灣皇室堡仍然營業。（鄭翠碧攝）

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網民今日號召六區集會，分別在荃灣、屯門、沙田、深水埗、灣仔及黃大仙舉行。記者今早到現場所見，多區商場宣布暫停營業，當中荃灣廣場在門外張貼告示提示市民；沙田新城市廣場多間商店及多條電梯則圍起封鎖線，以免市民進內。至於銅鑼灣希頓廣場，除張貼告示指預計今日附近有大型公眾活動進行，故關閉一天外，亦以圍欄圍封商場及以白布遮蓋部分出入口。另外，崇光百貨、利舞臺廣場亦暫停營業。

在早上10時半，皇室堡只關閉了記利佐治街的出入口，告士打道的出入口仍可以出入，商場保安稱，暫時只有茶樓已經營業，其他商店就要視乎各自決定是否繼續營業。

港島區

銅鑼灣：

希慎廣場

祟光百貨希慎廣場

銅鑼灣地帶 Fashion Walk

利舞臺廣場

禮頓中心

利園一至六期Lee Garden One-Six

希慎道壹號 時代廣場（1點關閉）

金百利商場



中環：

IFC Mall



金鐘：

太古廣場



灣仔：

新鴻基中心



鰂魚涌：

康怡廣場



九龍區



尖沙咀：

圓方

Mira Place美麗華廣場

K11

K11 Musea



九龍灣：

德福廣場



牛頭角：

淘大商場

旺角：

雅蘭中心商場

荷李活商業中心商場

家樂坊商場

MOKO（新世紀廣場）

奧海城

新界區

沙田：

新城市廣場

連城廣場Citylink



荃灣：

荃灣廣場

愉景新城

元朗：

YOHO MALL



屯門：

V CITY

K-POINT

葵芳：

新都會廣場

青衣城

美麗華廣場將暫停營業。（美麗華廣場Facebook專頁圖片）

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尖沙咀美麗華廣場昨日下午宣布：「基於訪客、商戶及員工的安全考慮，Mira Place將於9月30日晚上7時起，及10月1日全日暫停營業。不便之處，敬請原諒。」另外，港鐵亦宣布旗下多個商場，包括位於尖沙咀的Elements 圓方、位於九龍灣的Telford Plaza 德福廣場、青衣城和連城廣場，今日將全日暫停營業，「因應網上有人號召針對商場的公眾活動，有潛在風險，為顧及顧客、商戶及員工的安全及審慎起見，商場會於十月一日全日暫停營業，而商場各出入口及停車場亦會關閉。 不便之處， 敬請原諒。」

而多個商場今日亦關閉，其中包括位於銅纙灣的利舞臺廣場、禮頓中心、希慎廣場、崇光百貨、世界貿易中心和Fashion Walk。而Times Square Hong Kong時代廣場、太古廣場將會照常營業，惟部分商舖將關門；國際金融中心亦網傳將暫停營業。

其中健身中心集團Pure Fitness亦於昨日向顧客發訊息指，因應銅鑼灣及金鐘一帶的公眾活動，旗下位於利舞臺的Pure Fitness健身中心及位於世貿中心的Pure Yoga瑜珈中心，明日將會關門，呼籲顧客前往其他中心使用設施。

而九龍區方面，有網民指經查證後，iSQUARE 國際廣場將會照常開放，惟將按照港鐵營業時間營業，其他區內商場，包括K11、K11 MUSEA和The ONE將照常營業；位於觀塘的APM（創紀之城五期）購物中心將暫停營業，而位於旺角的T.O.P This is Our Place、朗豪坊；九龍塘的又一城則將照常營業。

新界區方面，沙田的新城市廣場暫停營業，而沙田中心和希爾頓中心則將照常營業。屯門區的V city亦將關閉及暫停營業。另外，區內的屯門市廣場和屯門時代廣場則將照常營業。至於元朗的形點和葵芳的新都會廣場亦將暫停營業。

▼9.29示威▼

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另外，九龍灣淘大商場於9月29日深夜宣布將關閉商場。記者亦曾向新地、希慎興業等商場業主查詢，正等待回覆。

衞生署今日晚上亦宣布，由於預計明日灣仔區有大型群眾活動，貝夫人美沙酮診所明日中午12時提早關閉。於該診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。署方又指，因應其他地區的情況，其他美沙酮診所明日的服務時間亦有可能調整。