【10.1遊行】警員被擲腐蝕性液體　警方嚴厲譴責有關行為

反修例爭議愈演愈烈，十月一日國慶日，警方反對民陣在港島區的遊行，深水埗、灣仔、荃灣、沙田、黃大仙、屯門及港島均有示威衝突。當中屯門集會於下午1時開始在政府合署舉行，期間一度觸發激烈的警民衝突，大批示威者向警方投擲雜物及多枚燃燒彈；而防暴警員亦發射多輪的催淚彈。 警方大約在下午3時15分於Facebook專頁「香港警察」發帖文，指示威者在屯門使用腐蝕性液體，導致多枚警員及記者被灼傷，並嚴厲譴責有關行為。另外無綫新聞及其他傳媒的記者，亦有被腐蝕性液體濺中灼傷。

屯門集會開始後至下午2時許，一度發生警民衝突，大批示威者向警方投擲雜物、設置路障及襲擊現場警務人員。其後屯門V city外，示威者與警方對峙，期間示威投擲多枚燃燒彈，並四處撒溪錢；警員隨即施放多發輪催淚彈。

警方在「香港警察」Facebook專頁嚴厲譴責，示威者在屯門使用腐蝕性液體，導致多名警者及記者被灼傷，又籲市民小心。同時，帖文展示多張警察灼傷情況，以及疑被雜物擊中致手指流血的相片。