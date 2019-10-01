【10.1遊行】示威者佔據長沙灣道　大撒溪錢　拆竹枝鐵欄設路障

逃犯條例修訂引發的風波至今仍未平息。適逢今日十一國慶，網民號召全港六區示威向特區政府及中央政府抗議。臨近中午，防暴警員在多區嚴密戒備，並在街頭截查途經市民，但市民開始上街聚集，深水埗區不少身穿黑衣的示威者在楓樹街球場集結，其後更衝出長沙灣道佔路，現場示威者正準備向彌敦道進發。

大叫：唔好落旺角

今午1時許，警方已在深水埗楓樹遊樂場對開駐守戒備，並截查途經市民，期間五名防暴突然追截一男子，男子逃脫。而深水埗示威者在楓樹街球場聚集時，有人呼籲在場人士「唔好落旺角。」直至1時50分，過百名示威者終於衝出長沙灣道佔路，期間有人大散溪錢，並高大叫：「警察收嘢呀！」

示威者組「傘陣」拆鐵欄設路障

示威者其後繼續由長沙灣道往深水埗方向進發，期間有示威者用竹枝在架設路障。部份示威者打開雨傘組成「傘陣」掩護同行人士破壞交通燈及拆毀路邊鐵欄。直至2時12分，示威人士繼續沿長沙灣道行到政府合署，並堵塞長沙灣道及欽州街我交界十字路口。示威者經商討後決定前往彌敦道。

示威者集結後，繼續在長沙灣道及欽州街交界架設路障，深水埗警署有大批警員出動，警告示威者已參與非法集結，並表示短時間內作出驅散，呼籲示威者盡快離開。其後大批防暴警察由欽州街推進，將近嘉頓公司一帶。