【10.1遊行】警證實荃灣大河道示威者中實彈　倒地滲血送瑪嘉烈

十一國慶，警方反對民陣遊行申請，但各區仍有大批大示威者上街，終爆發激烈示威衝突。其中在荃灣，警方釋放催淚彈等驅散示威者。下午4點10分，一名後撤的示威者倒地後，衣服滲血，警方證實他中實彈。 記者現場所見，他中彈後一度掙扎，大量滲血，之後氣息逐漸轉弱，救護到場後為他急救，他在約4點33分被送上救護車，轉送瑪嘉烈醫院。 【17:40更新】傷者左胸肋骨中槍，情況危殆。

在荃灣，警方下午發射大量催淚彈驅散示威者。約下午4點10分，在荃灣大河道祥興記小籠包外，示威者後撤中，記者聽到一聲巨響後，有一名示威者倒地，另一名示威者在旁被警方制伏。

記者在現場所見，倒地的示威者一度掙扎，血液不斷從衣服滲出。他自稱中槍：「我中槍，好痛，唔知邊度中槍，去醫院！」他稱不知受傷位置，自行脫下面罩，現場所見他口唇蒼白，之後躺在路邊。有記者叫他不要太激動，以防傷勢惡化。

記者向在場警員成，有人受傷流血倒地，需要急救。警員看到多個記者關注該名大量流血的示威者後，才照料該名示威者，並大為緊張。

警方向現場記者查問，有無剪刀等為他剪開衣服，但記者當時身上並無剪刀等利器，以免被誤會藏有武器。

救護約在傷者倒地後5分鐘到場，為傷者戴上氧氣罩，並剪開他的衣服。現場所見，他左胸位置出血，救護叫他的時候，他有反應，但氣息比中彈後明顯減弱，嘴唇亦愈來愈白。傷者約在下午4點33分送上救護車，轉送瑪嘉烈醫院。

警方消息證實，大河道有示威者中實彈。

香港大學校園電視記者拍攝到中槍一刻（點擊查看）。片段所見，看到一名帶藍色手套、持藍色盾牌的示威者，手持鐵通向警方揮舞，警員持槍指向他胸口的一瞬間，他揮棍擊中警方的手臂，警員幾乎同一秒鐘近距離向他胸部開槍。該名持藍盾示威者隨即倒地。片段中見到，其他示威者則持棍圍毆另外一名倒地的警員。

【17:40更新】

消息指，傷者左胸中槍，左胸肋骨破裂，沒有大量內出血，情況危殆。