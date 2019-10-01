【10.1遊行】美心食肆、優品360、吉野家遭衝擊　店舖面目全非

反修例示威持續近4個月，大量示威者響應網上號召，於國慶日（10月1日）在沙田、荃灣、深水埗、黃大仙、灣仔和屯門六區集會，其後集會演變成激烈警民衝突。 在不同地區，多家涉「撐警」言論或支持修例等的店舖，以及全港幾十個港鐵站均成為激進示威者破壞目標。其中美心集團旗下的東海堂、元氣壽司、星巴克均有分店玻璃被打碎；而中國銀行、中信銀行則被噴漆。至於荃灣中旅社及優品360的大閘更被示威者撬開，甚至入內大肆破壞，店內外面目全非。

優品360被指與「福建幫」有關，故在近日多次成為被包圍及貼標語的店舖。（梁煥敏攝）

美心創辦人長女撐警 旗下品牌成破壞目標

而美心集團創辦人長女伍淑清早前高調發表撐警言論後，雖然美心集團出聲明指伍淑清並無參與管理，惟美心旗下多個品牌除遭反修例人士罷買，今日更成為激進示威者大肆破壞的目標。其中，東海堂荃灣分店已關上的鐵閘被噴漆、店外玻璃被擊碎，門外更見火種；天后的「星巴克」分店門外起火；黃大仙的元氣、美心MX的玻璃亦被打碎。

此外，早前曾在社交媒體發帖戲謔撕連儂牆的警員、其後撤帖並傳出解僱「小編」的吉野家，有分店亦遭示威者噴漆、打破玻璃破壞。

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多間中資銀行被噴漆 中旅社大門被撬

反修例運動持續時間愈長，示威者行動更見激烈，網民早前號召民眾將中資銀行戶口的存款取出、並罷用中資銀行的服務，後來多間中資銀行多次貼被文宣及便條紙。今日示威者行動升級，旺角的中信銀行分行、青山公路荃灣段的中國銀行均被噴漆；旺角中國建設銀行部分玻璃被打爛。

此外，青山公路荃灣段的中旅社被示威者大肆破壞，內部玻璃、屏幕均被打碎，現場傳出濃烈天拿水味道，後來有消防到場視察。而二坡坊麻雀館亦被示威者撬起鐵閘及入內縱火，其後有消防員到場救火，之後麻雀館內煙霧瀰漫。

多個港鐵站再遭破壞 示威者火燒銅鑼灣站出口、阻警推進



另外，港鐵被批評在7.21元朗白衣人無差別攻擊市民時沒提供協助、並多次在遊行示威期間關閉車站，惹來反修例人士不滿，今日多個港鐵站再次成激進示威者破壞目標，據港鐵指，是日共有47個車站需要關閉。

其中，大圍站內有黑衣人士擊碎車站大樓的玻璃幕，並對站內投擲燃燒彈，銅鑼灣站外出口亦因示威者欲阻擋警員出閘而放火；而荃灣站雖然已落閘，出口仍一度起火；旺角站升降機玻璃被被示威者用雜物擲裂；荃灣西及大圍站外圍的大塊玻璃，亦被噴漆及打碎。