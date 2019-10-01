【10.1遊行】截至10時增至66傷者送院　2人危殆　年紀最小11歲

十一國慶，示威者在全港大肆破壞，警方在多區以武力清場。截至下午8時，政府新聞處表示有51名傷者受傷送院，其中2名男子情況危殆，其中荃灣公立何傳耀紀念中學中五生肺部中警槍，已由瑪嘉烈醫院轉往伊利沙伯醫院心胸外科救治；另外一人正在律敦治醫院搶救。

另外2人情況嚴重，22人情況穩定，24人已經出院，1人情況未確認。年紀最小的傷者只有11歲，而年紀最大的傷者75歲。

截至晚上10時，送院傷者人數增至66人。當中2名男子情況危殆，2名男子情況嚴重，24人情況穩定，36人已經出院，2人情況未確認。