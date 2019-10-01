【10.1遊行】截至10時增至66傷者送院　2人危殆　年紀最小11歲

撰文：韋景全
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十一國慶，示威者在全港大肆破壞，警方在多區以武力清場。截至下午8時，政府新聞處表示有51名傷者受傷送院，其中2名男子情況危殆，其中荃灣公立何傳耀紀念中學中五生肺部中警槍，已由瑪嘉烈醫院轉往伊利沙伯醫院心胸外科救治；另外一人正在律敦治醫院搶救。
另外2人情況嚴重，22人情況穩定，24人已經出院，1人情況未確認。年紀最小的傷者只有11歲，而年紀最大的傷者75歲。
截至晚上10時，送院傷者人數增至66人。當中2名男子情況危殆，2名男子情況嚴重，24人情況穩定，36人已經出院，2人情況未確認。
截至10時 送院傷者增至66人
截至晚上10時，送院傷者人數增至66人，年齡為11至75歲，53人為男性，13人為女性。2名男子情況危殆，分別在伊利沙伯醫院及律敦治醫院救治。2名男子情況嚴重，分別在伊利沙伯醫院及明愛醫院救治。24人情況穩定，36人已經出院，2人情況未確認。
24名傷者已經出院
醫管局表示，截至下午8時，今日一共有51名傷者送院，傷者年齡為11至75歲，41人為男性，10人為女性。
其中兩名男傷者情況危殆。有醫院職員透露，荃灣何傳耀中五生肺部中槍，現已被送往伊利沙伯醫院心胸外科救治。由於子彈遺留在他身體的後方，出現血胸，需要接受引流手術，取出子彈的碎片。醫生說，該名傷者部分肋骨骨折，而肝臟、心臟及脊椎無損。另一名情況危殆的男傷者正在律敦治醫院搶救，據了解，他是心臟病發。
兩名男傷者情況嚴重，分別在伊利沙伯醫院及明愛醫院救治。
另外有22名傷者情況穩定，24名傷者已經出院；1名正在屯門醫院救治的傷者情況未明。