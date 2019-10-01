【10.1遊行】警方表示多區有暴動行為　稱有警員「為自救」開槍

警方在社交網站中表示，現時在港九新界有多區有暴動的行為，示威者在各區放火及大肆破壞，已經有多人受傷。警方緊急呼籲所有市民應該留在安全地方，切勿外出，留意最新狀況。警方稱於今日下午4時多，有警員在荃灣大河道「生命受威脅，為了拯救自己及同袍的生命」，曾以實彈向示威者開槍。警方稱一名18歲男子的左邊肩膀附近中槍，送院時清醒。 警察公共關係科亦發稿，稱暴徒於港九新界多處繼續大肆破壞公物和建築物，嚴重破壞社會安寧和秩序。

警察公共關係科高級警司余鎧均說，暴徒在各區放火及大肆破壞，多人受傷。涉及地區包括沙田、深水埗、屯門、荃灣、油麻地和黃大仙。有示威闖入港鐵站，在月台投擲汽油彈。她呼籲所有市民盡快回家，以免生命受威脅。

余鎧均稱，今日下午4時多，警員在荃灣大河道受示威者襲擊，警員曾發出警告，但警告無效。她說當時警員「生命受威脅，為了拯救自己和同袍的生命」，曾以實彈開槍。她續稱，一名18歲男子的左邊肩膀附近中槍，送院時清醒。

警方要求示威者立即停止犯法行為，並表明警方會繼續嚴正執法。

警方Facebook截圖。

警方：暴徒荃灣站月台上向列車投擲汽油彈

警察公共關係科在晚上9點15分發稿：「暴徒於港九新界多處繼續大肆破壞公物和建築物，嚴重破壞社會安寧和秩序。暴徒破壞多區的政府合署，打破玻璃和破壞出入設施。另一批暴徒闖入不同港鐵站，破壞港鐵設施，暴徒更在荃灣站月台上向列車和在大圍站內投擲大量汽油彈，嚴重威脅鐵路安全。」

警方又指，更有暴徒嘗試焚燒燈柱和銀行櫃員機，嚴重危害社會秩序；亦有暴徒在各區聚眾圍毆途徑的市民，對他們拳打腳踢，施以私刑。「有關行徑，令人髮指。警方警告暴徒立即停止違法行為，並對暴徒一切暴力行為予以最嚴厲的譴責。警方正於本港多區進行驅散和拘捕行動。」警方指現場情況非常危險，警方呼籲所有市民應該留在安全地方，留意最新狀況。