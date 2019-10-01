【10.1遊行】龍翔道示威者設路障堵路　十多輛九巴滯留等通車

反修例風波持續至今接近四個月，今日再有網民在十一國慶發起「六區開花」的遊行集會。鑑於過去示威的情況，港鐵今早宣佈不停多個站，至下午時份，各區集會變成衝突後，九巴及新城巴亦有多條路線服務受阻，需要暫停。

黃大仙中心對開一段往觀塘方向的龍翔道停了十多輛九巴停駛路中。（李智智攝）

一輛290號巴士抵達黃大仙中心站，車長要求車上的乘客落車，前往另一輛路線差不多的290A。（李智智攝） 晚上7時許，黃大仙龍翔道被示威者架起路障堵路，一輛290號巴士抵達黃大仙中心站，車長要求車上的乘客落車，前往另一輛路線差不多的290A，由290A集中將乘客接走。

一輛290號巴士抵達黃大仙中心站，車長要求車上的乘客落車，前往另一輛路線差不多的290A。（李智智攝）

車長在路肩等候通車。（李智智攝） 而黃大仙中心對開一段往觀塘方向的龍翔道停了十多輛九巴，車長在路肩等候通車，有車長表示他們現時正在加班，等待通車後將巴士駛走，有部分車長在九巴工作人員的幫助下，倒車離開龍翔道。

有部分車長在九巴工作人員的幫助下，倒車離開龍翔道。（李智智攝）

黃大仙中心對開一段往觀塘方向的龍翔道停了十多輛九巴。（李智智攝）

九巴於傍晚6時許宣佈，因應港九新界各區的交通情況，九巴及龍運部分路線會因應實際情況作出改道及改站安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。詳情可參考九巴網頁：http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201910013124.html