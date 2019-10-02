【10.1衝突】十一國慶入境人次少近33萬　按年跌一半　羅湖少56%

昨日10月1日國慶日，本港連環爆發激進示威者破壞行動，政府形容是「暴動」。往年十一黃金周大批內地旅客來港情況不再，入境事務處資料顯示，昨日各管制區入境人次（本地居民及旅客）合共有32.4萬，按年跌五成。 當中最主要的出入境口岸羅湖，入境人次減少10萬人次或56%；高鐵西九龍站及深圳灣，入境人次均減少六成。去年10月26日通車後的港珠澳大橋，首個國慶日只有約3.6萬人次出入境，較去年通車首月日均6.9萬人次，減少48%。

落馬洲支線及深圳灣入境人次同跌逾一半

入境處今日（2日）凌晨公布，昨日15個管制區的入境人次為324,922，出境人次則有218,180，分別較去年10月1日的652,328人次及337,224人次，斷崖式下跌50%及35%。

當中羅湖入境人次少了10萬，佔了減少人次的三分一，按年跌56%，降至77,673人次；落馬洲支線入境人次減少53%，降至47,233人次；深圳灣也減少60%，減至不足4萬人次。

兩大去年啟用的基建方面，高鐵西九龍站入境人次跌59%，由去年9月尾通車後首個國慶日的59,245人次，降至24,296人次；至於經歷首個國慶日的港珠澳大橋，僅有21,325入境，而出境則有14,424人次，合共不足3.6萬人次，較去年通車首月日均6.9萬人次出入境，少了48%。