【10.1衝突】政府對出現「暴動」極度憤慨　籲家長教師勸學生遠離

本港多處昨日（1日）受到激進示威者破壞，政府發言人今日（2日）凌晨發表聲明，表示對「暴徒」昨日在全港多區的「極端暴力行為」表示極度憤慨，形容對市民安全構成極大威脅，嚴重破壞社會秩序，社會應予以最強烈譴責；「暴徒」大肆破壞長沙灣和荃灣政府合署大樓，更在中環和銅鑼灣焚燒國旗，斥責「挑戰國家主權」。 五個紀律部隊首長今日（2日）凌晨也發表聯合聲明，指出連串暴力行為已遠遠超出任何容忍尺度，各紀律部隊嚴正表明，堅定支持特區政府及警隊止暴制亂，全力支持警隊嚴厲執法。

↓↓10月1日 新界區衝突情況↓↓

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政府發言人表示，昨日「全港多區出現暴動，是有組織、有計劃的破壞，令香港陷入混亂和恐慌，反映事件已經變質」，並指「社會最不願意見到的是學生受到煽動，以身試法」，「我們呼籲家長和老師應該勸喻年幼子女和學生切勿參與未經批准的集會及遊行活動，並且遠離暴力。」

↓↓10月1日 九龍區衝突情況↓↓

政府：暴力升級 引致數宗警察須使用配槍

發言人表示，近日有人在網上策動10月1日在全港多區採取所謂「遍地開花」的暴力行為，並且煽動群眾肆意破壞，攻擊警務人員，不斷升級的暴力襲擊引致多人受傷，和數宗警察須使用配槍事件」。發言人又表示，警務處處長已公開表示，在荃灣大河道的開槍事件，涉及在場執法警務人員生命受嚴重威脅，須按警隊指引，在警告無效下以適當的武力作出應對，中槍男子現時情況穩定。

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↓↓10月1日 港島區衝突情況↓↓

發言人又指，昨日有人在全港多區進行非法集會和遊行，其後演變為「非常危險的暴動行為」，暴徒在多處包括港鐵站內縱火和投擲汽油彈，並破壞商店和公物，以雜物堵塞多條主要交通幹道，嚴重阻礙消防和救護工作等；暴徒大肆破壞長沙灣和荃灣政府合署大樓，更在中環和銅鑼灣焚燒國旗，「挑戰國家主權」。為了保障市民安全和恢復社會秩序，警務人員有必要採取適當的武力，果斷地作出驅散和拘捕。

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五大紀律部隊聯合聲明：暴力行為已遠超容忍尺度

入境事務處處長曾國衞、海關關長鄧以海、消防處處長李建日、懲教署署長胡英明及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長，今日凌晨發表聯合聲明，指近期香港發生的連串暴力行為不斷升級，接連發生毆鬥、縱火、襲警、投擲汽油彈，以至攻擊港鐵設施、政府建築物及侮辱國旗等各種嚴重暴行，「不法份子肆意踐踏法紀，蓄意破壞社會秩序，嚴重威脅市民安全，整個社會均受到極其嚴峻的挑戰，對此我們必須予以最嚴厲譴責」。

聯明中提到，連串暴力行為「已遠遠超出任何容忍尺度」，各紀律部隊嚴正表明，「堅定支持特區政府及警隊止暴制亂，全力支持警隊嚴厲執法」；又指警隊連月以來面對前所未有的巨大壓力、挑戰和威脅，既受到暴力攻擊及流言惡意中傷，亦於網絡受到肆意欺凌，甚至家人子女也大受影響，面對如此困難，「警隊上下仍然竭盡所能，克盡己任，義無反顧嚴正執法，表現高度專業，令人敬佩」。

各紀律部隊鄭重強調，絕對不容忍任何破壞法紀的行為，將繼續堅定不移地支持行政長官及特區政府依法施政，團結一致，保持士氣，緊守崗位，竭盡所能止暴制亂。