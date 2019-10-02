【10.1衝突】金鐘、銅鑼灣站出口被熏黑　地上仍見磚頭、衣紙

反修例風波愈演愈烈，昨日﹙10月1日﹚全港多區爆發衝突，警方六度開真槍，有中學生中彈；港島區又出動水炮車清場，部分示威者則投擲汽油彈還擊，不少港鐵站出入口均受到破壞。 記者今早﹙2日﹚到破壞較嚴重的金鐘及銅鑼灣站觀察，當中金鐘站至少兩個出入口仍然關閉，C1出口外仍有被焚燒的痕跡，地上亦有不少磚頭、玻璃瓶。 銅鑼灣站方面，雖然昨日多個出入口都被擲汽油彈，不過今早已可照常出入，惟牆上的塗鴉，地上的金銀衣紙，仍未完成清理，閉路電視亦已被拆走。

十一多區爆發連場警民激戰後，10月2日金鐘一帶留下示威者連日來的破壞痕迹，多處牆壁貼有反修例標語、噴漆塗鴉等。港鐵站多個出入口亦受到不同程度破壞。（高仲明攝）

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記者今早7時半先到金鐘站，其中通往統一中心的D出口完全關閉，站內拉起圍欄；外面則落下鐵閘。從鐵閘外可見，該出口外牆塗上粉紅色顏料；另外，閘外放了一個坐廁。

另一邊往金鐘廊的C1出口，同樣拉上鐵閘，明顯有焚燒過的痕跡，地下被熏黑，旁邊有大量磚頭、玻璃瓶；出入口頂的｢金鐘站｣三個字，同樣遭受破壞，不過旁邊的金鐘廊照常營業，未見受破壞，外面亦依舊有人派發報紙。另外，站外的一段金鐘道，仍然有水炮車發射藍色顏料水後的痕跡。

十一多區爆發連場警民激戰後，10月2日金鐘一帶留下示威者連日來的破壞痕迹，多處牆壁貼有反修例標語、噴漆塗鴉等。港鐵站多個出入口亦受到不同程度破壞。（高仲明攝）

至於站內，由於昨日早上港鐵已封站，故未見特別受到破壞，僅部分售票機暫停運作。另外，站內有十多名防暴警察。

乘客指港鐵封閉過多車站亦未有妥善協助乘客

在金鐘上班的陳先生表示，雖然部分出口關閉，但不太影響出行，始終每個站有不少出口。對於昨日的示威及交通，他同樣以｢一片混亂｣形容，認為港鐵封閉過多車站，又未有妥善協助乘客，昨晚由九龍城回元朗，較平時多花1.5小時。

十一多區爆發連場警民激戰。示威者多次投擲汽油彈、破壞多個港鐵站及中資店舖。警方亦施放大量催淚彈、出動水炮車，更以實彈射擊示威者。10月2日衝突過後，其中銅鑼灣站E出口外仍有大量金銀衣紙。（高仲明攝）

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市民認為警察不應用真槍 惟擔心示威者會傷害無辜市民

對於示威者的行為，陳先生擔心會傷害無辜市民，不過認為如沒有抗爭，政府亦未必會回應訴求。他又認為，警察有濫用暴力，不應動用真槍，但亦認同如不動用武力，就會被示威者傷害。

銅鑼灣站多個出入口昨日亦被示威者以雜物堵塞，部分更被焚燒。記者今日現場所見，昨日曾被燒毀的出入口，今早已可照常出入，不過多個出口，如D1的閉路電視被拆走，而且出口標示被塗黑。另外，E、F1出口的地下同樣被熏黑，其中E出口外仍有大量金銀衣紙在地上飄揚，有清潔工人於附近掃除垃圾。