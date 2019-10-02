﻿洪水橋新發展區環保運輸研究三方案　政府諮詢公眾兩個月

擬議走線可由洪水橋新發展區連接天水圍及元朗南發展區。（環保運輸服務網站）

土木工程拓展署早前完成首階段研究，初步選出自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車。擬議走線可由洪水橋新發展區連接天水圍及元朗南發展區。

署方指出，為配合第一階段公眾諮詢，將舉辦公眾論壇、焦點小組會議、巡迴展覽和流動展覽。所收到的意見將會在第二階段研究作考慮及進一步評估，以定出建議的環保運輸服務方案。

在三個選項中，以自動捷運系統最快速，估計由泥圍站至流浮山站只需13分鐘，初步預算為400至450億元，造價在3個選項中最高。建議的捷運系統車輛將全自動操作及無人駕駛，並在高架專屬軌道上行駛，故設較多高架橋及車站。

環保巴士或為電動車

至於環保巴士系統造價則最便宜，料只需約200至250億元，會由環保能源巴士，例如電動巴士提供服務。不過，環保巴士的行車時間卻最慢，長達20分鐘，但路線靈活性卻最高。巴士可駛在專屬道路上，而車站可設閘門和收費閘機，以縮短上落巴士時間。

現代化電車會採取現代化設計。（環保運輸服務網站）

電車並無架空電纜

而現代化電車的行車時間則為17分鐘，造價約250億至300億元。電車為現代化設計，可採用無架空電纜設計，而專屬軌道上亦可綠化。為方便上落客，列車會以低地台設計，同時可允許行人於地面過路處橫過專屬軌道。

署方又指，為方便天水圍北的居民前往洪水橋新發展區，將探討伸延環保運輸服務至天水圍北的可行性，但仍有待研究。