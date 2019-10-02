﻿洪水橋新發展區環保運輸研究三方案　政府諮詢公眾兩個月

土木工程拓展署早前完成洪水橋新發展區與鄰近地區的環保運輸服務首階段可行性研究，初步選出自動捷運系統、環保巴士系統，以及現代化電車較可行。
署方指出，今日（2日）起將第一階段公眾諮詢活動，為期兩個月，公眾人士可於今年11月31日前發表意見。
擬議走線可由洪水橋新發展區連接天水圍及元朗南發展區。（環保運輸服務網站）
土木工程拓展署早前完成首階段研究，初步選出自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車。擬議走線可由洪水橋新發展區連接天水圍及元朗南發展區。
署方指出，為配合第一階段公眾諮詢，將舉辦公眾論壇、焦點小組會議、巡迴展覽和流動展覽。所收到的意見將會在第二階段研究作考慮及進一步評估，以定出建議的環保運輸服務方案。
根據網站介紹，自動捷運系統最快速，會在高架專屬軌道上行駛。（環保運輸服務網站）
自動捷運行車最快 僅13分鐘
在三個選項中，以自動捷運系統最快速，估計由泥圍站至流浮山站只需13分鐘，初步預算為400至450億元，造價在3個選項中最高。建議的捷運系統車輛將全自動操作及無人駕駛，並在高架專屬軌道上行駛，故設較多高架橋及車站。
環保巴士系統會由環保能源巴士提供服務，包括電動巴士。（環保運輸服務網站）
環保巴士或為電動車
至於環保巴士系統造價則最便宜，料只需約200至250億元，會由環保能源巴士，例如電動巴士提供服務。不過，環保巴士的行車時間卻最慢，長達20分鐘，但路線靈活性卻最高。巴士可駛在專屬道路上，而車站可設閘門和收費閘機，以縮短上落巴士時間。
現代化電車會採取現代化設計。（環保運輸服務網站）
電車並無架空電纜
而現代化電車的行車時間則為17分鐘，造價約250億至300億元。電車為現代化設計，可採用無架空電纜設計，而專屬軌道上亦可綠化。為方便上落客，列車會以低地台設計，同時可允許行人於地面過路處橫過專屬軌道。
署方又指，為方便天水圍北的居民前往洪水橋新發展區，將探討伸延環保運輸服務至天水圍北的可行性，但仍有待研究。