政府邀港鐵交洪水橋站、南港島線西段計劃書　南區區議員：好期待

港鐵今日（8日）在中期業績會表示，政府已邀請他們就《鐵路發展策略2014》的餘下兩個項目提交計劃書，包括洪水橋站及南港島線西段。 元朗區議員黃偉賢說，雖然他同意洪水橋新發展區內有必要設立港鐵站，但他批評，至今發展區的整體發展方案仍未獲區議會支持，現時政府邀請港鐵提交計劃書，猶如漠視區議會意見。 南區區議員歐立成則指，現時薄扶林、華富邨等居民交通不便，對於有關消息感到很開心。

港鐵今日表示，政府已邀請他們就《鐵路發展策略2014》的餘下兩個項目提交計劃書。（高仲明攝）

根據《鐵路發展策略2014》，報告建議落實7個新鐵路線、延線及鐵路站。早前運房局已按照《鐵路發展策略2014》初步建議的落實時間表，邀請港鐵就5個路線提交建議書，現只剩下洪水橋站及南港島線西段。港鐵今日表示，政府已邀請他們就該兩個項目提交計劃書。

洪水橋站的初步概念方案。（鐵路發展策略2014） 擬議洪水橋站可於半小時內到達核心商業區 按照《鐵路發展策略2014》，洪水橋站將位於西鐵線的天水圍站及兆康站之間，主要服務未來的洪水橋新發展區，並建議洪水橋站可讓乘客在30分鐘內，由洪水橋到達香港的核心商業區。 按2013年的價格估算，初步成本料為30億元。

南港島線西段擬定路線。（鐵路發展策略2014） 南港島線西段將延伸至薄扶林 至於南港島線西段，總長度約為7.4公里，以服務香港島的西部和南部地區。 鐵路覆蓋範圍會延伸至香港仔、華富、數碼港及薄扶林一帶。同時，為配合華富的重建計劃，南港島線西段初步建議的落實時間，預計為2021年至2026年。按2013年的價格估算，初步成本料為250億元。

元朗區議員：漠視區議會意見

元朗區區議員黃偉賢指出，雖然他同意洪水橋有必要設立港鐵站，但他指出，根據早前政府提交予區議會的文件，表明為配合洪水橋發展區，需拆除部份天影路，他說，該道路對天水圍的交通出入相當重要，不少區議員已多次表明反對。

他指出，現時新發展區的方案，仍然未得到區議會支持，批評政府無視地區意見，早前土木工程拓展署更將文件呈上區議會，現時又邀請港鐵就洪水橋站提交計劃書，「整體（規劃）仍然未傾好，但就照做支節嘢，根本就係漠視區議會意見。」

南區區議員：好期待

南區區議員歐立成則指，現時薄扶林、華富邨等居民，若要前往港錢站，必須要先乘坐小巴或巴士，部份巴士班次疏落，令出入不便。

他說，居民已等待南港島線西段數十年，對於港鐵今日宣佈有關消息感到開心。