【派錢4000蚊】遺失1萬2千份申請　暫未能審批　已處理逾9成申請

政府推出的「關愛共享計劃」接受申請至今已經8個月，政府發言人今日（2日）表示，截止上月30日，已完成處理約340萬份申請，當中有約300萬份申請獲批，約35萬份不獲批。 惟政府發言人指，有1萬2千份申請表雖已輸入初步資料，即已確認收妥，但或因夾雜在其他已處理的申請表中，目前未能尋回，暫未能繼續審批。為加快完成處理這些個案，職津處已發出電話短訊聯絡有關申請人。同時，職津處會重新檢視所管有的表格，以查找上述未完成處理的申請表，若未能尋回這些申請表，職津處會與受影響的申請人另作跟進，以及就事件向個人資料私隱專員公署作出通報。

政府發言人指，有約1萬2千份申請表雖已輸入初步資料，即已確認收妥，但或因夾雜在其他已處理的申請表中，目前未能尋回，暫未能繼續審批。（資料圖片）

派錢4000元的「關愛共享計劃」接受申請至今已經8個月，市民的申請是否已經獲批？政府今日（2日）指，關愛共享計劃大致完成。截至上月30日為止，在職家庭津貼辦事處（職津處）已完成處理約340萬份申請，即佔收到約347萬份申請的98%。

299萬份申請已獲批款項 共106億元

政府資料顯示，在已經完成處理的申請中，有約300萬份（88%）申請獲得批核，約35萬份申請不獲批；而重覆或由申請人主動撤銷的申請有4萬6千份。

在已獲批的約300萬份申請中，有299萬份申請（99%）已獲批款項，獲批款項共106億元，至於其他約2萬份近期才獲批的申請，職津處會在本周內通過銀行轉帳把款項發放給申請成功人士，或把現金支票郵寄給申請成功但沒有銀行帳戶的人士。

遺失1萬2千份申請表 暫未能繼續審批

惟政府發言人指，有約1萬2千份申請表雖已輸入初步資料，即已確認收妥，但或因夾雜在其他已處理的申請表中，目前未能尋回，暫未能繼續審批。為加快完成處理這些個案，職津處已發出電話短訊聯絡有關申請人。同時，職津處會重新檢視所管有的表格，以查找上述未完成處理的申請表，若未能尋回這些申請表，職津處會與受影響的申請人另作跟進，以及就事件向個人資料私隱專員公署作出通報。

各民政諮詢中心於1月底開始派發「關愛共享計劃」申請表格。 （資料圖片 / 李家偉攝）

逾5萬份申請未能提供進一步查核 未能完成審批

至於未完成審批的申請，職津處表示，正積極跟進尚未完成審批的6萬多份（1.8%）申請。當中有5萬多份申請，由於申請人未能提供足夠資料作進一步查核（如未有提供身份證副本、申請表上填報資料不全等），職津處已聯絡有關申請人，請他們盡快提交所需資料。職津處在收到有關資料後會盡快完成處理有關申請。