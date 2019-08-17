【派錢4000】夫離世4個月　遺孀收到政府支票　社區幹事：好悲哀

政府推出的「關愛共享計劃」自今年2月1日起接受申請，共接獲逾344萬宗申請個案，但不少合資格申請者至今仍未收到最多4000元的款項，不少市民都抱怨「派錢」過程緩慢，財經事務及庫務局局長劉怡翔則指政府已盡力處理申請，目標在9月底前完成全部申請、發放款項，對市民造成不便致歉。 街工社區幹事何惠彬前日（15日）於facebook發文，稱收到一名街坊求助，指丈夫離世後4個月始收到在職家庭津貼辦事處（職津處）寄來的支票，惟因丈夫的遺產已處理並取消了相關銀行戶口，以致未能領款，最終要聯絡職津處的總行政主任才能成功領取相關款項。何表示以為自己會「嬲到震」，但查詢時卻出奇平靜，只感到好悲哀。

街工社區幹事何惠彬分享一名街坊求助，指丈夫離世後4個月始收到在職家庭津貼辦事處寄來的支票。（fb專頁「何惠彬 Ben Ho」圖片）

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截至4月30日關愛共享計畫申請期完結日為止，在職家庭津貼辦事處共收到約344萬份申請。（資料圖片）

何惠彬受訪時表示，日前收到一名女街坊求助，指六旬丈夫早前不幸離世，事隔4個月後收到職津處寄予丈夫的支票，才知丈夫曾申請領取「關愛共享計劃」。由於當時女街坊丈夫的遺產承辦程序已完成，其銀行戶口亦已取消，故4000元未能當作遺產處理，亦不能「入票」予遺產承繼人的戶口。

何惠彬得知情況後，按政府電話簿資料直接聯絡職津處的總行政主任講述情況，對方了解事件後很快便回覆，稱只要遺產繼承人帶同相關法律文件及支票便可領回款項。何形容，事件反映計劃存在漏洞及缺陷，面對街坊的情況時，他以為自己會「嬲到震」，但查詢時卻是出奇平靜，只感到悲哀，「點解香港人咁折墮？」。

何惠彬指，涉事街坊的個案反映關愛共享計劃存在漏洞及缺陷。（資料圖片）

何指出，除了該名街坊的特殊情況外，亦有市民向他反映有關派錢的問題，多數問題為仍未收到款項、遇上特別情況致未能「入票」或收款過程出問題，或是審核結果出問題需要上訴。他說一名居於公屋的街坊曾求助，稱審核結果指他持有物業，並享受了4000元差餉寬免故不獲批款，需要協助對方上訴。

何惠彬說，不少街坊遇到有關關愛共享計劃的問題時，一般只懂致電熱線查詢，惟相關電話不時「打唔通」，他指有需要查詢的市民除致電熱線外，其實可發信或電郵予職津處，「寄信會相對可靠」。他近日亦正收集資料，或會於9月底，即政府完成派錢的目標日子，視乎計劃進度向當局反映相關情況。