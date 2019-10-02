【9.29衝突】44人暴動案被告包括醫生護士　毋須宵禁但要禁足金鐘

9.29反極權遊行演變成警民衝突，警方控告97名在金鐘被捕的人士，其中涉在夏愨道外被捕的44人，有一半為中學生及大專生，6人支滿8歲，年紀最輕的只得14歲，餘下被告亦來自各行各業，包括醫生、護士、廣告業、測量師及程式設計員等。有任職醫生及護士的被告因工作時間不穩定，盼延遲或撤銷宵禁令。裁判官最後案件押後至12月23日再提訊，另各被告毋須宵禁，但要禁足金鐘及不准離開香港。

由於被告眾多，案件要在午飯過後才再開庭，支持者繼續在法院外留守聲援。(歐嘉樂攝)

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辯方質疑證據不足不應提控

控方要求押後至12月再提訊，又指現時社會涉及暴力的示威活動頻繁，暴力程度與日俱增，包括扔磚、放火，應加予限制以免有人再犯，亦有解釋因昨日公眾假期，故延至今天才提堂。

辯方律師卻指，如警方不夠證據便不應大量拘捕；亦有律師投訴被告被捕後被扣留超過48小時，期滿須放人；亦有律師質疑控方證供不足便不應提控，認為現有做法有違檢控守則。

惟裁判官指，檢控工作為控方的職責，法庭不會過多干涉控方的決定。

案件涉及被告眾多，第一宗案件由中午處理至晚上8時仍未完，不少支持者亦由早等到夜。(呂樂謙攝)

兩被告為演藝學院學生

控方不反對被告保釋，但要求被告守宵禁令及禁足金鐘，多名被告提出反對。

其中兩名被告林昊生及林耀俊為演藝學院學生，分別修讀舞台道具學系及後台製作。他們的律師指，二人就讀課程有別於一般大學，需參加音樂會或戲劇演出，至11時才放學，又家住新界，希望將宵禁延至晚上12時半及1時才開始。

醫生護士要求免宵禁

另外，任職醫生的被告謝達志，其代表律師稱，醫生工作須輪更，有時亦要出席國際會議，希望能撤銷宵禁及不准離港條件，亦未能提交到警署報到時間，但願意交2萬元保釋金。惟裁判官認為至少要提供一天報到日子，若要當值需提早通知警方，才可獲豁免報到。

任護士的被告江壁怡亦指工作時間不穩定，宵禁會嚴重影響工作，希望能撤銷宵禁令並願意每周警署報到兩次。

亦有任電腦工程師及測量師的被告表示要深夜工作，及有客戶在金鐘，若要禁足該他會帶來不便。

在法庭守候一整天的支持者，在法院外組成傘陣護送被告們離開。(呂樂謙攝)

學生稱要補習及上拯溺班

除了有被告指宵禁對工作及生活做成影響外，一名15歲的學生被告亦指要上補習班，另一名讀中五的被告則要上拯溺班，希望延遲宵禁，該中五生更指要交1千元保釋亦有困難。

全部被告須禁足金鐘

裁判官取取陳辭後，認為應該平衡被告的自由與防止各被告在保釋期間再次犯案。准各被告以1000至5000元現金等保釋外出。各被告除到金鐘律師事務所索取法律意見或乘車經過外，不得進入金鐘政府總部範圍，同時不得離開香港；各被告毋須遵守任何宵禁命令。

被告陳澍峰由於尚留院求醫，裁判官特意將其案件押後至周五再處理，期間交由警方看管。另今日出庭的多名被告中，有一個需坐輪椅，一個右手紮大手掛，另有幾個頭及面貼上敷料。

案件編號：WKCC3791/2019