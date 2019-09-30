【9.29衝突】銅鑼灣藥房嘗「催淚彈放題」　店長撐獨立調查委員會

反修例風波至今已持續近四個月，周日（9月29日）再有網民發起大遊行，原定路線為銅鑼灣崇光百貨至金鐘政府總部，未獲警方批出不反對通知書，最終爆發激烈衝突。街頭抗爭沒完沒了，一些未有參與其中的平民百姓，也遭受池魚之殃。周日下午12時半，已有大量防暴警察於崇光外戒備及截查途人，其後警方多次向在場人士噴胡椒水，更施放多枚催淚彈驅散，有商戶未及時拉閘而被波及。 多年來，銅鑼灣SOGO一帶都是遊行起步點，在百德新街一家藥房工作十多年的負責人趙先生，歷年見證大大小小遊行示威，周日終嘗到「催淚彈放題」。當時在看舖的他只得一個口罩，期間吸入了飄進店內的催淚煙，直言「流晒眼淚，標晒鼻水。」眼見警民關係每況愈下，趙先生認為，政府應該成立獨立調查委員會。

周日（9月29日）警方在銅鑼灣施放多枚催淚彈，波及到附近商鋪。（黃詠榆攝）

在周日的衝突之中，警方於銅鑼灣放催淚彈驅散之際，有一家藥房趕不及關門而受到波及，這家藥房在周一（30日）仍有開門做生意。藥房負責人趙先生接受《香港01》的訪問時，憶述他所見到的衝突片段，他指，當時有在場人士和警員口角，有人說「唔好蝦女仔」，之後有大量警察立刻衝前，並喝罵在場人士。

趙先生說，其後在場人士已大致散去，但警方仍施放多枚催淚彈，他當時身處在店內，未收到指示要提早關門，趙先生萬料不到店舖之前會催淚彈橫飛，當時他沒有任何可抵禦催淚煙的防禦裝備，只得一個黑色口罩掩蓋口鼻，仍吸入了催淚煙，令他「流晒眼淚，標晒鼻水」。之後他和同事更派發樽裝水、 生理鹽水，協助其他被催淚煙波及的人清洗。

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在藥房工作十多年，多次身處於大大小小遊行起點，趙先生說，本來以為對各式各樣的遊行示威早已見怪不怪：「過千、過萬個係到等都係咁，未驚過」，從來沒有受過示威者騷擾。惟他認為，近月警民衝突一次比一次嚴重，前線警員的執法水平有不少可議之處，而警方高層的回應更令他不滿，如早前「守護孩子」成員疑於元朗一條後巷被警員腳踢，新界北總區警司（行動）韋華高（Vasco Gareth Llewellyn Williams）竟形容警員是踢向一件「黃色物件」（yellow object），趙先生就認為這種說法令他無法接受。

對於警方近月的執法手段，社會上有聲音要求政府成立獨立調查委員會徹查，惟特首林鄭月娥堅拒答允，早前更有指，林鄭在一個閉門對話中，指拒絕成立獨立調查委員會的主因是「警方抗拒」。趙先生對這種說法不以為然：「我讀書少，唔識政治，但林鄭點解只保護警察，唔保護市民，呢個香港係香港人㗎。」他認為，政府應成立獨立調查委員會，徹查近四個月來關於警隊執法的爭議。