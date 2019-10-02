《都市日報》稱獲日資全面收購　明起暫停派報　料下月完成交易　

《都市日報》社長、都市新聞多媒體執行主席李永康今（2日）向全體員工發內部通告，確定公司獲日本買方全面收購，料於下月底前完成交易。另由2日開始，都市不會再在港鐡沿線站內派發報紙，將會重新規劃派發點，網絡業務則會持續。

《都市日報》稱由2日開始，不會再在港鐡沿線站內派發報紙。（資料圖片）

停止於港鐵站內派發《都市日報》

都市新聞多媒體執行主席李永康今日向全體員工發內部通告指，今日剛收到日本買方的通知，確定全面收購都市新聞多媒體，於今個月內確定所有交收及重組細節將，並於11月底前完成交易。

通告又指，由2日起《都市日報》不會再在港鐵沿線站內派發報紙，並會重新規劃派發地點，但網絡版會持續，並會加強發展成為網上新聞及消費資訊平台。另外，為配合買家的商業模式及發展方向，都市未來業務為數碼媒體、網上購物、會員積分禮遇以及大數據分析、預測等等。

《都市日報》是本港首份免費報章，由瑞典傳媒集團Kinnevik於1995年創辦，全球發行67個版本，本港《都市日報》則於2002年4月15日創刊，逢周一至周五在港鐵站等地免費派發，每日平均發行量為40萬份。2013年商人黃浩以2億收購，黃其後於2017年以4億元出售予資深傳媒人蕭作利。

有報道指，蕭作利於今年1月曾向員工發信確認收購一事，公司更裁員30人。上月《都市日報》被指今年7月開始拖欠租用新蒲崗寶光商業中心的費用，遭業主入稟高等法院，要求歸還單位，並支付逾百萬的欠租連利息等。