瑪麗醫院護士錯誤拔喉致83歲病人亡　護管局聆訊控兩項不專業行為

瑪麗醫院深切治療部男護士何諾晞於2016年因錯誤拔喉，導致83歲男病人祁枝出現血管空氣栓塞，並於3日後死亡。護士管理局今日（3日）就此案件展開紀律聆訊。何被控兩項不專業行為，他不反對控罪。

死者的兒子祁志輝（中）及媳婦聯同社區組織協會幹事彭鴻昌（左）出席聆訊。（李恩慈攝）

控方陳詞透露，2016年5月27日，83歲病人祁枝因心肌梗塞入住瑪麗醫院深切治療部，被告為病人拔除頸部三腔血液透析導管時，未有按照指引將病人姿勢放成「頭低腳高」，導致病人10分鐘後出現血管空氣栓塞，終在3日後死亡。

控方指控被告犯兩項不專業行為，包括未能在執行實務時確保個人安全，因未有根據拔除中央靜脈導管的標準做法，為病人拔除三腔血液透析導管，從而增加空氣栓塞的風險；以及未有對個別護理有關的判斷及做法作出交代，因為病人拔除三腔血液透析導管時，未有意識到拔除中央靜脈導管與發生血管空氣栓塞有關的風險。雙方早前已簽署承認事實書，被告今日亦不反對控罪。

瑪麗醫院深切治療部男護士何諾晞（右）被控兩項不專業行為。（李恩慈攝）

死者的兒子祁志輝及媳婦聯同社區組織協會幹事彭鴻昌出席聆訊。死者的媳婦向記者透露：「被告在出事後態度欠佳，一直未有就事故對家屬道歉，而瑪麗醫院也涉嫌刻意淡化醫療事故，才決定將事件鬧上護士管理局。」