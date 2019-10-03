【逃犯條例】美酒佳餚巡禮及單車節取消　旅發局：艱難決定

反修例風波持續近四個月，影響不少大型活動舉行。旅發局今日（3日）宣布，取消今年香港單車節及美酒佳餚巡禮。 旅發局主席彭耀佳表示「這是一項艱難的決定」，解釋指因為「香港單車節」，及「香港美酒佳餚巡禮」一直深受市民和旅客歡迎，亦得到本地及外地合作移件，背助商及參展商的大力支持，但旅發局考慮到香港未來數周或仍存在不確定情況，令兩項活動未必能順利舉行，故決定取消。

今年「香港美酒佳餚巡禮」取消。（資料圖片）

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旅發局研明年上半年補辦美酒佳餚巡禮

原定10月13日舉行的「香港單車節」及 10月31日至11月3日舉行的「香港美酒佳餚巡禮」被宣布取消。對於「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局認為參加活動人士、參展商及工作人員的安全至為重要，有見活動地點為中環海濱活動空間，附近曾多次發生示威活動，而「香港美酒佳餚巡禮」參與人數眾多，如活動場地外發生衝突，旅發局難以短時間內疏散人群至安全的地方。

至於「香港單車節」，原定有多項公眾參與的單車活動，以及本地和國際專業單車賽事，當中包括國際知名的單車賽事「Hammer Series」壓軸一站─「Hammer香港站」。旅發局表示，有鑑於近月香港發生的示威活動，「Hammer Series」主辦機構考慮到賽事或未能順利舉行，決定取消 10 月 13 日舉行的「Hammer 香港站」比賽。旅發局亦曾研究延期舉行,，現時已是國際單車比賽的季尾，頂級車手隨即放假。雖然取消「Hammer 香港站」，但今季的「Hammer Series」亦不會轉往其他地方進行，故會以之前兩站的成績，用作計算今季的總成績。至於單車節賽事，活動涉及範圍甚廣，沿途經過多條主要幹道、隧道及大橋，旅發局考慮到若活動前發生示威活動，相關道路未能及時清理，以致無法按預定時間完成封路、賽道及場地設置的工作，影響活動進行。

彭耀佳表示，旅發局已開始與「Hammer Series」主辦機構計劃於明年的「香港單車節」中再度舉行「Hammer香港站」比賽。至於「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局正積極研究在明年上半年合適時間及場地許可下補辦活動，讓市民和旅客有機會一年內兩度參與這個廣受歡迎的盛事。

香港單車節也因近月反修例風波而要取消。（資料圖片）

11月退回參與者已繳費用

在退款安排方面，旅發局將安排於11月底前將報名費全數退回所有已報名參加「香港單車節」的市民和旅客，如他們明年繼續參與「香港單車節」，將可享報名費八折優惠；同樣，「香港美酒佳餚巡禮」的參展商亦將於11月底前獲全數退回參展費，以及享有明年參展費八折優惠。