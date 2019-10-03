【何傳耀學生中槍】醫生協會批如「行刑」　四警察協會︰顛倒是非

國慶日一名中五生示威者在荃灣中槍，公共醫療醫生協會曾發聲明譴責警察使用過份武力清場，批評警員選擇以殺傷力更大的手槍，向傷者的左胸發射，行徑與行刑無異，並質疑警方將中槍的左邊胸腔位置，描述為膊頭位置附近受傷，是嚴重歪曲事實。 警隊員方四個協會今日（3日）向公共醫療醫生協會發聯署信，批評「對於有由專業人士組成的協會提出上述超越本身專業範疇、歪曲事實、顛倒是非、立場偏頗、亂扣帽子的失實譴責感到極度遺憾及憂慮。」並將聯署信副本送行政長官林鄭月娥。

我們想指出由一個專業團體跨範疇，跨界別地對另一個專業團體作譴責或批評是很罕見的。正如我們不會，亦無能力質疑貴會及會員在醫療範疇的專業性，請問貴會憑甚麼質疑警方的武力使用標準及久經專業訓練的人員在當時當刻作出的決定呢？ 警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會、警察隊員佐級協會 2019年10月3日

【聯署信全文】

不認同前線懷敵意︰「政治中立的隊伍」

四個協會表示，對於被指責在開槍事件中雙方武力不對等，「已就此多次澄清，根據警隊的武力使用指引，人員會因應對方所使用的武力而選擇採取相應的武力以控制局面。」又認為公共醫療醫生協會指前線警員對市民、記者、醫護人員懷有敵意的講法，是「無中生有」，指「警隊是政治中立的隊伍」，強調「本會對一個由專業人士組成的協會竟然提出以上毫無根據，刻意抹黑警隊以誤導公眾的指控感到驚訝。」

促醫協反思言論無代表性

尾文並指出，公共醫療領域應專注自身的公共醫療事宜，「再者，經常有仗義執言的醫護人士在貴會發出偏離本身專業的偏頗言論後，公開表示言論不代表他們，到底是貴會的代表性不足，抑或發表意見時並沒有妥善咨詢會員的意見呢？請反思。」該封聯署信副本送行政長官林鄭月娥、食物及衞生局長陳肇始、醫院管理局主席梁智仁、衞生署署長陳漢儀。