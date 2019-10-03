【10.1衝突】查看中槍少年為理大博士生　與另6人同被控暴動罪

十一國慶當日多區有示威者上街，爆發警民衝突，其中一名讀中五少年在荃灣遭警員近距離開槍，少年倒地後曾上前查望少年情況的理大生現在條讀博士課程，亦同被捕，他倆與另外5名當日同在荃灣被捕人士，被控暴動、縱火和襲警等5罪，案件今（3日）在沙田法院提堂，惟今午只有4被告能上庭。裁判官按控方要求，把案押後至11月14日再提訊，4名被告均准保釋，其餘被告則稍後才上庭，中槍少年的律師欲為他申請保釋，法庭將於明天討論能否在少年不在場的情況下處理其保釋申請。

荃灣中槍的18歲中五男學生，被警方暫控合共一項「參與暴動」罪，以及兩項襲警罪。案件將於今日（３日）下午在沙田裁判法院提堂。（資料圖片）

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三名被告今缺席聆訊

6男1女被告依次為陳珩（38歲，清潔工人）、陳金國（19歲、香港專業教育學院學生）、李振文（25歲，程式設計員）、馮清華（21歲，香港專業教育學院學生）、郭小琴（女，22歲，香港專上學院學生）、曾志健（18歲，中五學生）和邱宏達（26歲，理工大學博士生）。

今天仍留院而缺席聆訊的三名被告：李振文、郭小琴，及曾志健，其中李及郭暫定10月9日再提訊，若二人可盡早出院會提早上庭；中槍少年曾志健的律師欲代申請保釋，裁判官押後至明午討論能否在被告不在庭的情況下，處理其保釋申請。

今午有逾百人到沙田法院聲援各名被告，大部份人均穿黑衫。但因人數眾多，不少人未能進入法庭內。

7名被告全被指在荃灣區暴動

首5名被告同被控1項暴動罪，控罪指他們於本年10月1日，在荃灣海壩街一帶與其他不知名人士參與暴動。而首被告陳珩另被控1項縱火罪，指他於相同日期和地點，用火損壞另一人的財產。

而第6被告和第7被告，同被控1項暴動罪，指他們於本年10月1日，在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名人士參與暴動。

3名被告留院缺席聆訊

第6被告曾志健，亦即中槍少年，另被控兩項襲警罪，指他於同日，在荃灣鱟地坊襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。

第3、5和6被告仍然留醫，今缺席聆訊

案件編號：STCC3684/2019