【逃犯條例】港鐵指83個重鐵車站被破壞　劉天成斥行為極不負責　

反修例風波持續，港鐵多次作出封站等安排，成為示威者的針對目標。多個車站設施包括閉路電視、入閘機及拍卡機均遭受破壞，部分車站亦一度被縱火。 港鐵今（4日）於九龍灣港鐵總部會見傳媒，車務總監劉天成表示，截至10月4日止，83個重鐵車站、43個輕鐵車站受影響，牽涉大量車站設施，包括800部出入閘機、500部售票機、400部輕鐵八達通機、以及700部閉路電視、12部升降機等，部分車站一而再遭受破壞，包括旺角、太子及沙田站，亦包括未投入服務的屯馬鐵宋皇臺站。部分與票務相關設施已無後備零件，數日前個別車站包括大圍站的出入口暫時未能重開，因此乘客入閘需排長龍。

港鐵近日成為示威者主要目標，不少車站遭受不同程度破壞。（資料圖片）

車務總監劉天成表示，6月9日開始，港鐵遭受前所未見挑戰，他指，社會公眾活動進行前後期間，安全運作受干擾，車站遭惡意破壞，由最初僅作塗鴉，演變至其後破壞閘機及其他設施，大量設施已無後備零件更換，故數日前無法重開部分車站，包括大圍站於繁忙時間需要大排長龍，盼乘客諒解。

他又指，示威者不但破壞設施，更向車站及車廠投擲汽油彈、於出入口縱火，及向路軌及架空電纜投雜物，亦有人不當使用列車的緊急斜道。他形容，有關行為極不負責，危害鐵路安全，以及乘客及員工安全，呼籲示威者顧己及人。

車務營運總管黃琨暐則指，截至10月4日止，83個重鐵車站、43個輕鐵車站受影響，牽涉大量車站設施，包括800部出入閘機、500部售票機、400部輕鐵機、以及閉路電視等，升降機亦影響行動不便及長者。部分車站一而再遭受破壞，包括旺角、太子及沙田站，亦包括未投入服務的屯馬鐵宋王臺站，嚴重影響鐵路系統運作。

他又強調，示威者破壞期間，車站仍運作，不少市民扶老攜幼，呼籲市民不要在車站進行非法惡意行為。黃又提到，多次見到有人於公眾活動前後違反車站附例，未繳車費跳閘，由於逃票人士眾多，執行工作重重困難，近日新增的附例特勤隊籌備工作正進行最後階段，協助前線執行附例。

車務營運主管(南面網絡)丁嘉俊則交代車站復修進度，他指，員工於收車後不眠不休工作，但時間短促，檢查、測試及復修約只得3小時，可供更換部件數量有限，訂購需時，需將未受影響車站零件拆開調配應付，盼可維持最低限度服務，另有額外調派人手搶修，但難一夜間完成有關工作。部分車站會以流動八達通機處理，排隊時間會較長，他感謝各同事緊守崗位，呼籲乘客出行多預留時間。

不少市民批評港鐵臨時關閉車站，劉天成主動解畫指，大型公眾活動期間，有車站受破壞，乘客安全受威脅，同事被長時間指罵，與政府作出詳細安全風險評估後，決定將風險大的車站於活動前關閉，其他車站則因應安全隱患臨時關閉，強調是迫不得已的決定。他提到，港鐵是本港主要交通工具，500多萬人次使用，促大家為己為人，他又指，十一風險因素雖高，但港鐵作為服務單位，會盡力在安全情況運作開放，亦有別其他國家、其他城市會在類似情況下全面關閉做法。當日原訂封閉11個車站，其後最終臨時關閉47個車站。



8月24日，港鐵決定停開7個車站，成為示威者行動升級轉捩點，被問到港鐵是否錯判形勢，劉則指，此前破壞行為已見升級，同事亦受無理包圍，「情況唔妥當」，與政府作風險評估後遂作決定，他又提到，港鐵負責鐵路營運，治安則需警察執行，鐵路警區持之而恆，鐵路系統安全於全世界前列，盼於大型活動期間以保障乘客及員工安全為首要。他又提到，自己有30多年鐵路經驗，形容關站是困難決定，在保障乘客及員工安全，以及帶來不便作比較下，「是無選擇」。