【逃犯條例】中大學生法院外聲援示威被捕人士

反修例風波持續至今近四個月，已有約2000人被捕。早前一名19歲賴姓少年因7月14日沙田遊行、8月12日機場集會，分別被控襲警、非法集結，及涉嫌襲擊《環時》記者付國豪。 賴今早（4日）需就於沙田襲警一案上庭答辯，有網民自發舉行聲援行動，聚集於沙田法院外，有市民表示希望到場給予支持，「仲有好多人喺佢身邊支持佢。」

19歲被告賴雲龍今日早上9時30分就涉嫌於沙田襲警一案上庭答辯，近千人於沙田法院外聲援，大部分人身穿黑衣、戴上口罩，不時高叫「加油」，又舉起手掌意味五大訴求。

據悉，案件押後至11月7日再審理，辯方於庭上沒申請保釋。而早前被告於另一案件中，即8月12日機場被控以參與非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害三罪，不獲保釋，所以今上庭答辯完後，仍需繼續還押。

大批市民於後門等待。（黃詠榆攝）

大批市民在約9時45分聽畢消息後，便到後門等待警車駛走。天氣酷熱，大部分市民撐傘、撥扇等待，直至11時半，仍未見囚車駛出。

參與聲援的大學生麥同學指，經網上消息得知賴雲龍雙親離異，獨自生活，上次於東區法院提堂僅得兩人聲援，故今日特意前來，以示支持，「仲有好多人喺佢身邊支持佢」又表示，「對警方濫捕的情況感到氣憤」認為港人目標明確，未會因而灰心。