【逃犯條例】300中大生校內遊行聲援被捕同學　促校長段崇智回應

社會新聞
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反修例風波持續至今近四個月，已有約2,000人被捕，當中不少是青年人。中大學生會今（3日）在校內發起名為「聲援義士、毋忘銘志」的罷課集會及遊行，聲援過去三個月被捕之中大同學，包括於9月29日衝突中被控暴動罪的六名中大學生。

中大學生會同時要求校長段崇智公開與同學見面，正面回應是否支持成立獨立調查委員會等訴求。現場有約300名中大生響應行動，他們由民主女神像遊行至大學行政樓。

三百中大生校內遊行聲援被捕同學。（黃詠榆攝）

數百名中大生下午1時於港鐵大學站外民主女神像集合，約於下午1時30分開始遊行至校內大學行政樓。遊行學生沿路高呼口號「光復香港、時代革命」、「解散警隊 刻不容緩」、「中大人罷課」等口號。

中大學生會會長蘇浚鋒指，是次遊行是一個和平行動，途經不同的教學大樓，表達訴求，且表示對被捕同學的關注。（黃詠榆攝）

遊行學生大多穿上黑衣響應，手拿呼籲「三罷」一星期的宣傳品；當經過由美心經營的善衡書院學生飯堂時，學生高呼「食美心、無良心」呼籲罷食。

中大學生會會長蘇浚鋒指，是次遊行屬和平行動，途經不同的教學大樓表達訴求，表達對被捕同學的關注。他表示，目前至少10名中大生被控暴動，但校方一直以來消極回應，校長段崇智僅曾於8月與學生會面，希望校方盡快就是次運動表態並與學生會面，「相比起輔導服務，相信校方表態對同學亦相當重要。」

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