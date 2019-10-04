【逃犯條例】少年涉7月沙田遊行襲警　下月再訊　數百人到庭聲援

19歲青年賴雲龍涉嫌在7月反修訂《逃犯條例》沙田遊行中，用雨傘襲警，因而被控襲警罪，案件今（4日）於沙田裁判法院再訊。控方向法庭稱已準備好答辯，惟辯方律師指上周五才獲聘用，且仍未收妥文件，裁判官蘇文隆遂將案件押後至11月7日。被告沒有申請擔保，蘇官准他以原有條件保釋。被告因涉另一案件被拒保，故仍須繼續還押，他轉身時向公眾席舉手示意。

被告賴雲龍涉沙田遊行日襲警，數以百計人士到庭聲援。(林樂兒攝)

大批支持者到庭聲援

有網民呼籲支持者到庭聲援被告，法院一早已有數百支持者聚集，公眾席庭位票一早派完，未能入內旁聽的人在外安靜守候，即使在法院外的空地，亦有大批支持者，場面大致有序。

控方指被告用傘刺向警員胸

被告賴雲龍（19歲）今身穿白色立領長袖，挺胸站在犯人欄內，雙手擺在身後。他被控於7月14日在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳。據了解，當晚警方推進防線時，被告疑用雨傘刺向警員的胸口，但警員以盾阻擋，未有受傷，被告當場被捕。

大批支持者庭內外守候

辯方指現時手上沒有文件，連指控亦不清楚，申請押後4周以索取文件及法律意見。辯方表示被告不申請擔保，他因另一案件而須還柙，控方則強調並不反對被告保釋。蘇官最後將案件押後至下月7日再訊，准被告就此案擔保。

案件編號：STCC3290/2019