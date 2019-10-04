新地南生圍濕地緩衝區土地　再闖關申建長者屋 　提供近2000單位

元朗南生圍發展爭議不斷，日前再有發展商就鄰近山邊村及蠔洲路、一幅地盤面積超過35萬平方呎的土地申請改劃。項目將發展為「跨代共居房屋」，以推動居家安老的政策方針。 根據文件內容，項目將有8座樓高6至29層高的住宅大廈，共提供約1955伙單位。部分住宅單位將採用長者友善設計，並交由香港聖公回福利協會作研究顧問。翻查紀錄，該幅地皮由新鴻基地產持有，過去曾三度向城規會申請改劃。當中最近的一次為於2014年申請興建約455伙住宅單位，並獲城規會通過。

南生圍濕地緩衝區內土地，有發展商申請打造長者房屋項目。（資料圖片）

地皮位於元朗南生圍、鄰近山邊村及蠔洲路一帶，屬於濕地緩衝區範圍內。地盤面積約為35.2萬平方呎，申請人計劃興建8幢樓高6至29層的住宅大廈，預計可以提供約1955伙住宅單位，當中部分單位將採用長者友善設計。項目同時將包含3幢非住用大廈，當中的2幢將提供社區設施，包括學校、提供長者護理的健康中心，及商業設施等。申請人稱，擬建的健康中心內將有不同的專業員工，提供社區照顧、家居照顧及醫療方面的支援服務；而若長者需要較高度照顧時，健康中心可轉介到鄰近的機構。

項目擬發展為「跨代共居房屋」

申請人稱，項目將發展成「跨代共居房屋」，由私營機構在港推動「居家安老」住屋模式，無需要任何公帑或政府資助。此外，申請人將亦委任香港聖公會福利協會作為該項目的研究顧問，並以上述項目為試點。申請人指出，該地皮鄰近元朗市中心，滿足社會對增加房屋供應的需求，與政府政策相符；同時，項目能夠全方面照顧長者在生理、心理及社交上的需要。

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申請人稱，項目將發展成「跨代共居房屋」，由私營機構在港推動「居家安老」住屋模式，無需要任何公帑或政府資助。此外，申請人將亦委任香港聖公會福利協會作為該項目的研究顧問，並以上述項目為試點。申請人指出，該地皮鄰近元朗市中心，滿足社會對增加房屋供應的需求，與政府政策相符；同時，項目能夠全方面照顧長者在生理、心理及社交上的需要。

土地曾三度獲批改劃住宅

翻查土地註冊處資料，項目涉及的土地由富任發展有限公司（RICHDUTY DEVELOPMENT LIMITED）所擁有，該公司的董事為陳桂漢及孔雪珊，二人均在2017及2018年度為新鴻基地產旗下附屬公司的董事。根據過往城規會文件，該幅地皮曾經三次獲城規會批准改劃申請。當中最近的一次在2016年，當時發展商申請改劃為住宅用途，當時項目包含7幢住宅大廈，料可提供455伙住宅單位。

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新地持有的潤發貨倉用地 申增建逾500伙

此外，由新鴻基地產、嘉里及華潤共同持有的長沙灣荔康街、發祥街及深旺道潤發貨倉及嘉里鴻基貨倉用地，繼早前獲城規會通過重建為涉及約3140伙住宅項目後，日前再申請加建507伙，即料共提供3647伙單位。

而在馬頭角宋黃臺道、現為一所工業大廈的地皮，同樣向城規會申請改劃。項目將分為兩期發展，第一期將興建為1幢樓高24層高的住宅及社會福利設施大樓，當中第8層至22層將提供120伙私樓單位，而地面至第6層則為私營安老院舍，提供304個宿位。至於第二期則為3幢樓高27層的住宅及商業樓宇，兩期合共提供840伙單位。