九龍中醫院聯網增逾萬普通科診症名額　料啟德醫院2025年投入服務

九龍中醫院聯網今日（4日）公佈2019-20年度工作計劃。聯網合共增加11,000個普通科門診診症名額。伊利沙伯醫院將增加40張急症外科病床；佛教醫院將增加40張延續護理病床。九龍中醫院聯網總監盧志遠說，聯網在今年7月至8月已經增聘超過90位醫生及200位護士，以配合病床及診症名額增加。 聯網預計啟德發展區新急症醫院將於2025年投入服務，屆時將提供2400張住院及日間病床，以及37間手術室；聖母醫院翻新工程亦將於2025年峻工，住院病床由236張增至292張，包括40張住院病床和16張日間病床。

盧志遠（中）期望海外醫生計劃能為本地醫院注入新血。（李恩慈攝）

明年首季內，九龍中醫院聯網合共將增加11,000個普通科門診診症名額。伊利沙伯醫院將增加40張急症外科病床；佛教醫院將增加40張延續護理病床。廣華醫院每周會提供額外18個緊急手術節數，而佛教醫院每周會提供額外5個手術室節數。聯網計劃在明年首季加強協作服務，為急性缺血性中風病人提供24小時靜脈溶栓治療服務。廣華醫院和聖母醫院，將會為在非糖尿專科覆診的年輕患者提供針對性治療。

過去一年度的醫生流失率為6%

九龍中醫院聯網總監盧志遠說，聯網在今年7月至8月已經增聘超過90位醫生及200位護士，以配合病床及診症名額增加。他透露，過去一年度的醫生流失率為6%，而護士流失率為7%，較上一年分別增加1%。眼科和放射科年資較高的醫生流失率最高，他期望海外醫生計劃能為本地醫院注入新血。

九龍中醫院聯網公布2019-2020年度計劃。（左起：香港佛教醫院代理行政總監劉思廷、九龍中醫院聯網總監盧志遠、香港佛教醫院副醫院行政總監譚鉅富）（李恩慈攝）

啟德新醫院落成後 會處理大部份伊院服務

聯網預計啟德發展區新急症醫院將於2025年投入服務，屆時將提供2400張住院及日間病床，以及37間手術室。醫院設施包括腫瘤科中心、專科門診診所、社區健康中心等等。盧志遠稱，啟德新醫院落成後，大部份現於伊利沙伯醫院的服務將會搬到該處，包括急症室服務。配合人口老化，他期望，能在伊利沙伯醫院現址規劃重建一間大規模的新醫院，但他坦言計劃需時，暫未能提供時間表。

另外，廣華醫院第一期重建計劃預計於2021年完成，盧志遠料屆時可分擔油尖旺區的急症室需求。聖母醫院重建方面，住院及門診大樓翻新工程將於2025年竣工。住院病床將由236張增至292張，包括40張住院病床和16張日間病床。